Bei der IFA in Berlin hat LG ein ganz besonders großes Paket dabei. Darin versteckt sich der bislang größte OLED-Fernseher der Welt. Der 97G2 kommt auf eine Diagonale von 97 Zoll oder 2,46 Meter – und kostet mehr als manches E-Auto. Kleinere Versionen werden aber auch angeboten.

LG 97G2: Größter OLED-Fernseher der Welt ist da

In manchen Wohnzimmern dürfte der Platz knapp werden, doch das hält den südkoreanischen Hersteller LG nicht davon ab, den LG 97G2 zu präsentieren. Auf der in Kürze startenden IFA wird er in Deutschland erstmals in voller Pracht zu sehen sein. Der Fernseher bietet eine Diagonale von satten 97 Zoll. Es handelt sich um das größte Display seiner Art bei TV-Geräten für den Privatgebrauch (Quelle: LG).

LG möchte den gigantischen Fernseher nicht nur einfach als Prototyp vorstellen, sondern ihn auch in den Handel geben. Wann genau der LG 97G2 hierzulande zu haben sein wird, hat der Hersteller allerdings noch nicht verraten. Der Preis hingegen steht schon fest, denn manche Händler listen den größten OLED-Fernseher der Welt bereits. Er soll für rund 25.000 Euro verkauft werden.

Als potenzielle Kunden des Fernsehers hat LG wohl Fußballfans im Blick, welche die Winter-WM in Katar besonders nah verfolgen möchten. Das zeigt sich zum Beispiel an den Pressebildern. Andere Hersteller dürften in den nächsten Monaten ebenfalls auf den Zug aufspringen und mit Sonderangeboten zur WM locken.

Da 97 Zoll für manche Kunden vielleicht etwas zu groß sind, bietet LG bereits kleinere Varianten des Fernsehers in Größen zwischen 42 und 88 Zoll an, die ebenfalls über ein besonders helles Evo-Display verfügen.

LGs riesiger Fernseher: Teuer wie ein E-Auto

Statt des massiven Fernsehers könnte man sich bei diesem umfangreichen Preis auch für ein E-Auto entscheiden. Den Umweltbonus eingerechnet, sind unter anderem der Dacia Spring und der Smart Fortwo Coupé günstiger als der LG 97G2. Mit VWs kommendem ID.2 dürfte der LG-TV praktisch gleich auf liegen.