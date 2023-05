Kaufen oder auf den Nachfolger warten? Wer sich einen Thermomix zulegen will, steht aktuell vor dieser Frage. Die Antwort gibt es jetzt von Vorwerk-Chef Thomas Stoffmehl – und die wird nicht jedem gefallen. Die Konkurrenz ist schneller.

Thermomix Facts

Seit 2019 ist der aktuelle Thermomix TM 6 auf dem Markt und noch immer verkauft sich die Küchenmaschine wie geschnitten Brot. Wenig verwunderlich, dass Hersteller Vorwerk bis auf weiteres am TM 6 festhalten möchte.

Kein Thermomix TM 7 in diesem Jahr: Vorwerk-Chef macht klare Ansage

„Ein TM7 wird in diesem Jahr nicht kommen“, hat Vorwerk-Chef Thomas Stoffmehl jüngst klargestellt (Quelle: Zeit). Für alle, die mit dem Thermomix-Kauf gezögert haben und auf einen bald erhältlichen Nachfolger spekuliert haben, sind das schlechte Nachrichten. Einen neuen Thermomix wird es 2023 nicht geben – zumindest nicht mit neuer Technik.

Vor kurzem hat Vorwerk eine Sonderedition vom aktuellen Thermomix TM 6 präsentiert. Die ist in schickes Diamantschwarz gekleidet und wurde extra für den 140. Geburtstag des Traditionsunternehmens entworfen. Mit 1.399 Euro ist das Modell auch nicht teurer als die herkömmliche Version.

Die Thermomix-Konkurrenz legt ein anderes Tempo vor. Erst im August des letzten Jahres wurde mit dem Monsiuer Cuisine Smart eine neue Version der bekannten Thermomix-Alternative von Lidl vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgänger bietet die unter anderem ein größeres 8-Zoll-Display, eine höhere maximale Drehzahl sowie die Anbindung an den Google Assistant.

Zuletzt hat Vorwerk für den TM 6 eine Gemüsereibe vorgestellt:

Gemüse Styler für den Thermomix

Nexaro: Saugroboter von Vorwerk kostet 2.300 Euro

Dass Vorwerk für 2023 keinen Thermomix TM 7 plant, liegt vielleicht auch an der vollen To-Do-Liste der Wuppertaler. Im Sommer soll der Saugroboter Nexaro in den Handel kommen. Der neue Hoffnungsträger ist mit 2.300 Euro nochmal ein gutes Stück teurer als der Thermomix, richtet sich aber an gewerbliche Kunden und nicht an Endverbraucher.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.