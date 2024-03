VW auf der Zielgeraden: Der letzte Verbrenner ist in der Mache

VW setzt schon jetzt mehr auf E-Autos, doch noch ist der letzte Verbrenner nicht so weit. Im Gegenteil kündigt er sich gerade erst an. Der T-Roc wird überarbeitet und steht 2026 in seiner zweiten Version an. Dann dürfte er das letzte Modelle sein, bei dem VW noch auf einen Elektroantrieb verzichtet.

Volkswagen Facts

VW lässt Verbrenner neu aufleben: T-Roc muss auf E-Antrieb warten

Denn wie Autocar erfahren hat, soll zwar eine Mild-Hybrid-Version die zur Wahl stehenden Antriebe beim neuen T-Roc aufstocken. Von einem vollelektrischen Ableger ist hingegen keine Rede. Benziner, Diesel und Hybrid sind damit die wahrscheinlich möglichen Optionen für Crossover, der 2026 erscheinen soll.

Anzeige

Da der T-Roc der zweiten Generation Autocar zufolge wohl auf der Plattform MQB Evo stehen soll, die bereits die neuen Versionen des Passat, Tiguan und Golf bedient, wäre sogar ein Plug-In-Hybrid denkbar. Ob dem tatsächlich so ist, muss sich noch zeigen. Zumindest für den deutschen Markt dürfte es eher unwahrscheinlich sein. Schließlich spielen Plug-In-Hybride seid dem Förder-Aus 2023 kaum noch eine Rolle. Da aber auch reine E-Autos inzwischen nicht mehr vom Bund gefördert werden, könnte auch der Plug-In-Hybrid für Käufer wieder interessanter werden.

Einen Ausblick auf den neuen T-Roc liefern bereits erste, weitgehend unverhüllte Bilder:

Sie zeigen, dass der kompaktere T-Roc sich zumindest optisch dem größeren Tiguan annähert. Unter anderem wurde die Front mit neuen LED-Scheinwerfern und Grill überarbeitet. Auch die Kehrseite wurde durch neue Lichter angepasst, in diesem Fall nähert sich der T-Roc optisch aber dem Golf an. Der Spagat zwischen den beiden Modellen zeigt eben auch genau, wo der T-Roc positioniert ist.

Anzeige

Nur weil VW mehr auf E-Autos setzt, ist mit kraftstrotzenden Modellen unter GTI-Label noch lange nicht Schluss:

ID.GTI: VW wird auch in der Sportversion elektrisch

T-Roc als PHEV? Noch sieht es nicht danach aus

Mit einem Plug-In-Hybriden würde VW den ersten Schritt in Richtung Elektrifizierung des T-Roc gehen. Das ist bisher aber nicht gesichert. Stattdessen dürfte nur klar sein, dass der T-Roc als wohl letztes Modell noch einmal als Verbrenner überarbeitet wird. Damit stehen die Chancen gut, dass der kompakte Crossover auch unter den letzten Verbrennern sein wird, die bei Volkswagen vom Band laufen.

Anzeige

Der Zeitpunkt dafür ist allerdings noch recht offen. So gestaltet sich der Wechsel zu mehr E-Autos inzwischen für viele Hersteller schwieriger, die Nachfrage lässt seit Förder-Ende zu wünschen übrig. Auch das eigentlich beschlossene Verbrenner-aus in der EU ab 2035 kommt 2026 noch einmal auf den Prüfstand.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.