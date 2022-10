E-Autos werden für viele Hersteller zum Erfolgsgaranten, das zeigen allein schon die teilweise extrem langen Lieferzeiten. VW ist keine Ausnahme. Die Wolfsburger können bei ihrem jüngsten Elektromodell schon kurz nach Start der Vorbestellungen feststellen: Es läuft besser als gedacht. Jetzt könnte die Produktion hochgefahren werden.

Volkswagen Facts

VW ID. Buzz kommt richtig gut an

VW hat mit dem ID. Buzz kürzlich einen elektrischen Bulli auf den Markt gebracht. Die ersten Auslieferungen haben noch nicht einmal begonnen, da ist schon klar: Der Elektro-Bulli kommt gut an. Schon vor einigen Wochen konnten die Verantwortlichen am Standort von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover feststellen, dass die Produktion für 2022 bereits ausverkauft ist.

Dabei sollen die Auslieferungen erst im Oktober starten. Carsten Intra, Markenchef bei VWN, kann sich wegen des hohen Interesses der Kunden vorstellen, die Produktion des Elektro-Bullis auszuweiten. Noch läuft sie zwar eh nicht auf Hochtouren, doch einen Plan, wie noch mehr rauszuholen ist, gibt es bereits.

„Wir könnten uns allerdings gut vorstellen, eine Drehscheibe für den ID. Buzz in einem unserer beiden Werke in Polen einzurichten“, so Intra (Quelle: dpa via Süddeutsche Zeitung). Dort würde man zwar den ID. Buzz nicht komplett fertigen wie im Hauptwerk. Aber Teile des Fertigungsprozesses könnten in Polen übernommen werden und so den Output verbessern.

Bisher peilt VWN in Hannover 130.000 Einheiten pro Jahr an, maximal sollen 150.000 möglich sein. Wie viele es werden könnten, wenn ein Standort in Polen unterstützend arbeiten würde, hat Intra nicht verraten. Weitere Standorte könnte es in China oder den USA geben. Bisher plane man aber nur mit Polen und auch dort ist noch nichts entschieden.

Der ID. Buzz hat von Beginn an prominente Unterstützung erhalten:

VW zeigt den ID. Buzz im Star-Wars-Universum

Elektro-Bulli wird als Arbeitstier erfolgreich

Damit spielt der ID. Buzz zwar noch nicht in der Größenordnung der anderen Elektromodelle mit. Das Interesse der Kundschaft scheint aber doch deutlich über dem Level zu liegen, das VWN zumindest zum Start angepeilt hat. Dabei steht bisher vor allem die Cargo-Variante des ID. Buzz im Fokus, die besonders von Betrieben geordert wird.