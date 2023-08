Der letzte Tag des Wacken Open Air 2023 steht an und es folgen mit unter anderem den Auftritten von Dropkick Murphys, Killswitch Engage, Beartooth, Two Steps from Hell, Saltatio Mortis und Alestorm noch einige absolute Highlights des Festivals. Welche Bands ihr wann auf dem Wacken 2023 im kostenlosen Live-Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Wacken Facts

Mit einem zusätzlichen Tag begrüßt das Schleswig-Holsteinische Dörfchen Wacken unter erschwerten Wetterbedingungen seit dem 2. August 2023 erneut über 50.000 Metal-Freunde.

Egal, ob ihr keine Tickets für Wacken 2023 ergattern konntet oder einfach dieses Jahr keinen passenden Urlaub für das Festival bekommen habt: Das Spektakel könnt ihr zum Glück auch im Live-Stream sehen.

Welche Bands & Künstler sind im Live-Stream zu sehen?

Einen genauen Plan über die Acts, die ihr im Live-Stream sehen könnt, gibt es immer erst am Morgen des jeweiligen Tages. Sobald die Infos vorhanden sind, tragen wir sie in die Listen ein.

Samstag, 5.8.23

Band/Künstler Uhrzeit Stage Masterplan 11:30 Uhr Faster + Harder Brand of Sacrifice 12:00 Uhr Louder Delain 12:45 Uhr Faster + Harder Angus McSix 13:30 Uhr Louder Ensiferum 14:00 Uhr Faster + Harder Jinjer 15:15 Uhr Faster + Harder Alestorm 16:30 Uhr Faster + Harder Kataklysm 17:00 Uhr Louder Killswitch Engage 17:45 Uhr Faster + Harder Possessed 18:45 Uhr Louder Saltatio Mortis 19:15 Uhr Faster + Harder Heaven Shall Burn 20:45 Uhr Faster + Harder Versengold 20:30 Uhr Louder Beartooth 22:30 Uhr Louder Two Steps from Hell 22:45 Uhr Faster + Harder Dropkick Murphys 00:15 Uhr Faster + Harder

Dropkick Murphys – Okemah Rising [Vinyl LP] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.08.2023 11:15 Uhr

Hier findet ihr das komplette Line-Up von Wacken 2023.

Konzerte der vergangenen Tage

Viele der Konzerte könnt ihr auch als Video-on-Demand nachholen. Klickt einfach auf den Namen des Künstlers, um direkt zum jeweiligen Auftritt zu gelangen.

Mittwoch, 2.8.23

Skindred – Smile (Black Vinyl) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.08.2023 09:18 Uhr

Donnerstag, 3.8.23

Band/Künstler Uhrzeit Stage Terror 12:00 Uhr Louder Cemican 13:45 Uhr Louder Skyline 15:30 Uhr Faster + Harder Dark Tranquillity 15:30 Uhr Louder Vixen 16:30 Uhr Faster + Harder Imminence 17:30 Uhr Louder Uriah Heep 17:45 Uhr Faster + Harder Hammerfall 19:15 Uhr Faster + Harder Pennywise 19:45 Uhr Louder Kreator 20:45 Uhr Faster + Harder Amorphis 22:00 Uhr Louder Helloween 22:30 Uhr Faster + Harder

Helloween – Keeper of the Seven Keys Part II (LP 180g) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.08.2023 11:00 Uhr

Freitag, 4.8.23

Band/Künstler Uhrzeit Stage J.B.O. 12:00 Uhr Louder Kärbholz 12:45 Uhr Faster + Harder Caliban 13:45 Uhr Louder Amaranthe 14:00 Uhr Faster + Harder While She Sleeps 15:15 Uhr Faster + Harder Leaves‘ Eyes 15:30 Uhr Louder Trivium 16:30 Uhr Faster + Harder Takida 17:15 Uhr Louder Santiano 17:45 Uhr Faster + Harder Donots 19:00 Uhr Louder Megadeth 19:15 Uhr Faster + Harder Deicide 20:45 Uhr Louder Iron Maiden W:O:A Chronicles Part 1: 2008–2016 20:50 Uhr - VV 22:45 Uhr Louder Lord of the Lost 00:45 Uhr Faster + Harder Bloodbath 00:45 Uhr Louder

Megadeth – The Sick,the Dying,and the Dead! (2LP) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.08.2023 11:24 Uhr

Kein Iron Maiden Auftritt im Live-Stream

Die Absprache zwischen dem Management der Band und MagentaMusik hat sich bis zur letzten Minuten gezogen – und ist gescheitert. Der diesjährige Auftritt von Iron Maiden auf dem Wacken Open Air 2023 wird nicht live im Stream zu sehen sein.

Für den Ausfall des Headliners sendet Magenta die Highlight-Zusammenstellung und Dokumentation „Iron Maiden W:O:A Chronicles Part 1: 2008–2016“ bei dem Auftritte der Band von vergangenen Wacken-Festivals gezeigt werden.

Wacken 2023 im Live-Stream

Wie in den vergangenen Jahren könnt ihr auch dieses einen großen Teil des Festivals kostenlos über MagentaMusik sowie über den kostenpflichtigen TV-Streamingdienst Magenta TV sehen.

Der Live-Stream zeigt euch die „Faster + Harder“- sowie „Louder“-Stages und begleitet das Festival über die 4 Tage vom 2. bis zum 5. August 2023. Darüber hinaus werden erneut weitere Festivaleinblicke, Bilder von hinter den Kulissen und Interviews übertragen.

Wie hörst du Musik?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.