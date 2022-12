Nur an den Feiertagen bieten wir euch eine ganze Reihe hochwertiger Programme des Herstellers Ashampoo wie Backup Pro 15 und WinOptimizer 19 kostenlos zum Download an. Weitere Informationen zu den Programmen sowie die zugehörigen Download-Links findet ihr in unserem Artikel.

Software-Aktion zu Weihnachten: 4 Vollversionen kostenlos zum Download

Über die Weihnachts-Feiertage bekommt ihr bei GIGA ein ganzes Paket erstklassiger Software des Herstellers Ashampoo aus den Bereichen Backup, Systemoptimierung und Multimedia kostenlos zum Download. Bedenkt aber, dass die Möglichkeit des kostenlosen Herunterladens nur bis zum 26.12. besteht. Im Einzelnen handelt es sich bei den kostenfrei verfügbaren Downloads um die folgenden Programme:

Ashampoo Backup Pro 15

Backup Pro 15 kann Backups beliebiger Daten und ganzer Betriebssysteme erstellen. Das Programm arbeitet dabei automatisiert im Hintergrund und eignet sich besonders gut für die Datenrettung nach Systemausfällen, Malware-Befall oder auch aufgetretenen Hardware-Problemen.

Ashampoo Snap 12

Mit Ashampoo Snap 12 könnt ihr Screenshots und Bildschirmaufnahmen eures Desktops erstellen. Aufnahmen können anschließend ohne zusätzliche Software bearbeitet und geteilt werden, beispielsweise in der Cloud oder per Mail.

Ashampoo UnInstaller 10

UnInstaller 10 deinstalliert Programme rückstandsfrei von eurem Rechner. Dabei stehen euch vier verschiedene Löschtechniken zur Verfügung, mit welchen beliebige Programme, Windows-Apps sowie Plugins problemlos vom Computer entfernt werden können.

Ashampoo WinOptimizer 19

Mit WinOptimizer 19 könnt ihr euer Windows auf unkomplizierte Weise schneller, schlanker und sicherer machen. Dabei stellt euch das Programm unterschiedliche Optimierungs-Tools für die Privatsphäre, Systemprobleme und für die Entfernung überflüssiger Dateien zur Verfügung.

