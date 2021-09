Zusammen mit Windows 11 kommt auch eine aufgewertete Fotos-App auf unsere Rechner. Anders als bisher angenommen hat Microsoft nicht nur kosmetische Änderungen vorgenommen. Neue Werkzeuge und Ansichten sind ebenfalls mit dabei.

Windows 11 Facts

Windows 11: Fotos-App wird doch besser

Windows 11 wird sich vom Vorgänger nicht grundlegend unterscheiden, wie schon vor Veröffentlichung des Betriebssystems klar ist. Bei den hauseigenen Apps und hier vor allem beim Design hat sich Microsoft aber viel vorgenommen. Unter anderem erhält die Fotos-App von Windows 11 ein schickeres Aussehen, soll aber auch um einige neue Funktionen erweitert werden, wie nun feststeht.

In einer späten Vorabversion von Windows 11 kann die überarbeitete Fotos-App bereits getestet werden. Hier fällt vor allem der am unteren Rand des Programms positionierte Film-Strip mit Thumbnails auf. So wird es sehr viel einfacher, schnell zwischen Bildern zu wechseln. Darüber hinaus hat sich Microsoft für eine Multi-Ansicht entschieden, über die mehrere Bilder innerhalb eines Fensters leicht verglichen werden können.

Zusätzlich kommen erweiterte Werkzeuge zum Einsatz. Diese stehen innerhalb der Navigation zur Verfügung und erlauben unter anderem das Auslesen von Metadaten sowie das Zuschneiden und Rotieren der Bilder selbst. Abkürzungen zu Programmen wie Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro und Affinity Photo sind hier ebenfalls zu finden.

Im Video: Das ändert sich alles mit Windows 11.

Fotos-App: „Schneller, einfacher und angenehmer“

In der Ankündigung zur Fotos-App erläutert Microsoft die Zielsetzung: „Unser Ziel bei der Neugestaltung der Fotos-App war es, das Erleben und Bearbeiten Ihrer Fotos unter Windows 11 schneller, einfacher und angenehmer zu machen.“ (Quelle: Microsoft).

Windows 11 steht ab dem 5. Oktober 2021 zur Verfügung. Mit einem kostenfreien Upgrade von Windows 10 ist ab diesem Termin zu rechnen, wobei Microsoft eine Verteilung in Schüben vorsieht.