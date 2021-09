Microsoft setzt bei Windows 11 auf ein neues Design. Das macht sich auch bei den hauseigenen Programmen bemerkbar, wie nun immer deutlicher wird. Jetzt hat Microsoft selbst erste Bilder zu Paint und ein Video zur Fotos-App für Windows 11 veröffentlicht, die einen Vorgeschmack bieten.

Für das kommende Betriebssystem Windows 11 hat sich Microsoft besonders im Designbereich viel vorgenommen. An jeder Ecke wird geschraubt – und das macht sich nicht nur beim neuen Startmenü mit zentriertem Startbutton bemerkbar. Auch die eigenen Programme sollen in der neuen Designsprache kommunizieren. Was Microsoft hier im Detail vorhat, machen neue Mockups deutlich, die der Konzern selbst bei Unsplash veröffentlicht hat.

Windows 11 neues Design für Paint und Fotos-App

Paint ist seit Windows 1.0 Teil des Betriebssystems und hat im Laufe der Jahrzehnte immer mal wieder ein Update erfahren. Auch bei Windows 11 setzt Microsoft auf kleinere Veränderungen. Eine Revolution ist hier zwar nicht zu erwarten, doch erste Mockups machen deutlich, dass zum Beispiel die Farben über runde statt eckige Icons verfügen. Formen wie Rechtecke oder Kreise werden zudem reduzierter dargestellt.

Etwas deutlicher fallen die Änderungen bei der Fotos-App für Windows 11 auf. Auch hier sind die Bedienelemente selbst runder gestaltet. Schaltflächen schweben zudem über dem Foto, was ebenfalls eine Neuerung darstellt.

Windows 11: Kostenloses Upgrade kommt 2021

Microsoft hält sich weiter zurück, wenn es um einen konkreten Starttermin für Windows 11 gibt. Fest steht, dass der Nachfolger von Windows 10 noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Wer Windows 10 besitzt, der erhält die nächste Version des Betriebssystems kostenlos.