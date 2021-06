Microsoft hat Windows 11 vorgestellt und viele Nutzerinnen und Nutzer von Windows 10 fragen sich nun natürlich, ob der eigene PC mit dem neuen Betriebssystem kompatibel ist. Dazu hat Microsoft eine kleine App zum Download bereitgestellt. Es gibt aktuell aber noch ein Problem.

Windows 11 Facts

Windows 11: PC auf Kompatibilität überprüfen

Nächste Woche wird Microsoft die erste Vorversion von Windows 11 bereitstellen. In den kommenden Monaten soll dann die finale Version des neuen Betriebssystems erscheinen. Wer die neuen Features gut findet und wissen will, ob Windows 11 überhaupt auf dem eigenen PC läuft, kann das jetzt mit einer App testen.

Nach der Installation der App auf eurem PC seht ihr einen Überblick der wichtigsten Informationen eures Systems und könnt dann mit nur einem Druck auf „Jetzt prüfen“ schauen, ob auf eurem Rechner Windows 11 installiert werden kann. Im Optimalfall sieht es dann wie folgt aus:

In dem Fall ist euer Windows-10-PC in der Lage Windows 11 direkt zu installieren, wenn das neue Betriebssystem bereitgestellt wird. Doch es geht auch anders:

Bei meinem neuen Gaming-PC mit AMD Ryzen 7, GeForce RTX 3070, 32 GB RAM und der PCIe-Gen-4-SSD mit 512 GB internem Speicher soll Windows 11 plötzlich nicht funktionieren? Aktuell gibt es wohl viele Probleme mit der Anzeige und Microsoft arbeitet schon an einem Update. Es geht da wohl um „TPM 2.0“ beim Prozessor, dass gar nicht Pflicht ist, sondern „TPM 1.2“ als wirkliche Grundvoraussetzung gilt. Zudem müssen „TPM“ und „Secure Boot“ im BIOS aktiviert sein. Eine neue Version der „PC Health Check“-App soll in Kürze angeboten werden, sodass weniger Probleme bei der Prüfung der Kompatibilität auftauchen. Vielleicht geht Microsoft mit einer Checkliste dann auch näher darauf ein, wo das Problem des getesteten PCs genau liegt.

In diesem Video seht ihr die schönsten Seiten von Windows 11:

Windows 11 als kostenloses Update

Wer einen Windows-10-PC besitzt und die Prüfung in der App besteht, der bekommt Windows 11 in einigen Monaten als kostenloses Upgrade spendiert. Das neue Betriebssystem wird über die Update-Funktion von Windows 10 installiert. In der kommenden Woche startet die erste Testversion, wo aber noch nicht alle gezeigten Neuerungen enthalten sein werden. Noch 2021 wird dann die finale Version von Windows 11 verteilt.