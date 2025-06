Windows-Update legt PCs lahm: Frustrierte Nutzer erleben Totalausfall

Ein neues Windows-Update sorgt für massive Probleme: Bei Rechnern einer bestimmten Marke führt die Juni-Aktualisierung dazu, dass sie einfach nicht mehr starten wollen. Microsoft hat noch nicht reagiert.

Windows-Update macht Fujitsu-Rechner unbrauchbar

Eine von Microsoft gerade verteilte Aktualisierung für Windows 10 und 11 sorgt auf zahlreichen Fujitsu-Rechnern für gravierende Störungen. Nach der Installation und dem Neustart bleiben die betroffenen Rechner beim Herstellerlogo hängen und starten nicht weiter. Eigentlich wollte Microsoft mit dem Update mehrere bekannte Schwachstellen schließen.

In vielen Fällen lässt sich nicht einmal mehr das BIOS öffnen, berichten genervte Nutzer. Besonders betroffen sind anscheinend Desktop-Rechner der Fujitsu-Serie Esprimo sowie Modelle mit Mainboards der Serien D3444-A11, D3413-A1, D3403-A1x, D3402-A11, D3430-A1 und D3400-A1X.

Was genau hinter den PC-Ausfällen steckt, ist noch nicht offiziell bestätigt. In der Microsoft-Community kursiert die unbestätigte Vermutung, dass eine bestimmte Datei für die Systemprüfung beim Start zu groß geraten sei. In der Folge bleibt der Rechner in einer Art Sperrzustand hängen (Quelle: Microsoft Community). Microsoft hat dazu bislang noch keine Stellungnahme abgegeben. Auch ein offizieller Fix ist nicht in Sicht.

Betroffenen bleibt nur eine komplizierte Notlösung. Mit etwas technischem Wissen, einem USB-Stick und einer passenden BIOS-Datei lässt sich der PC eventuell wiederherstellen (Quelle: Gunnar Haslinger). Doch das ist keine Garantie und für viele Nutzer kaum praktikabel.

Windows-Update: Fujitsu-Nutzer müssen aufpassen

Wer Besitzer eines Rechners von Fujitsu ist und das Update noch nicht installiert hat, sollte es vorerst überspringen. Bis Microsoft oder der Hersteller eine funktionierende Alternative bereitstellen, ist Zurückhaltung bei diesem Update klar der bessere Weg.