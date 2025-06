Kurz vor dem Aus von Windows 10 arbeitet Microsoft an einem neuen Feature

Ein PC-Umzug ohne Stolpersteine? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein.

Nach Windows 11: Auch Windows 10 soll Migrations-Assistenten bekommen

Wer einen neuen Computer kauft, verbringt oft Stunden damit, Programme und Daten vom alten auf den neuen zu übertragen. Microsoft erweitert nun sein Windows 11-Migrations-Tool für Windows-10-Nutzer. Die Backup-App ermöglicht wahrscheinlich künftig auch älteren Systemen den nahtlosen Umzug – inklusive persönlicher Einstellungen, Apps und Dateien.

Microsoft packt die etablierte Umzugshilfe aus Windows 11 anscheinend in ein Update für Windows-10-Systeme. Das Tool versteckt sich in der Windows-Backup-App und bietet zwei Wege der Datenübertragung: Nutzer können ihre Daten entweder über OneDrive in der Cloud sichern oder die neue „PC zu PC“-Funktion verwenden. Letztere überträgt Einstellungen, Programme und Dateien direkt über das lokale Netzwerk auf den neuen Rechner – ganz ohne Umweg über die Cloud. Das dürfte den Vorgang deutlich beschleunigen – und benötigt obendrein keine aktive Internetverbindung.

So sieht das Migrations-Tool unter Windows 10 aus (© WindowsLatest)

Microsoft macht euch den Windows-11-Umzug leicht

Die Bedienung gestaltet sich denkbar einfach: Beide Computer müssen lediglich im gleichen Netzwerk eingeloggt sein. Das Tool führt anschließend Schritt für Schritt durch den Übertragungsprozess. So wird etwa wie bei einer Bluetooth-Kopplung ein Bestätigungscode auf dem einen Gerät angezeigt, der auf dem anderen eingegeben werden muss, bevor der Transfer gestartet wird. So kann es nicht zu Verwechslungen kommen.

Das neue Feature befindet sich derzeit in einer Testphase – selbst Windows-Insider müssen das Feature separat aktivieren, um es nutzen zu können (Quelle: X – phantomofearth).

Microsofts neue Umzugshilfe kommt reichlich spät Fast scheint es, als hätte der Konzern erst jetzt begriffen, dass bald Millionen von Windows-10-Nutzern einen neuen PC brauchen, um offiziell Windows 11 nutzen zu können – auch wenn es dafür Lösungen gibt. Das größte Problem: Noch ist das Feature nicht final unter Windows 10 verfügbar – und die Uhr tickt bereits gnadenlos. Im Oktober 2025 stellt Microsoft den Support für Windows 10 offiziell ein. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss das Feature stehen, damit betroffene Nutzer sorglos den Umzug in die Wege leiten können. Robert Kohlick

