Windows 11: Microsoft bringt sich für den Frontalangriff auf Steam in Stellung

Microsoft räumt endlich mit dem größten Kritikpunkt an Windows-basierten Gaming-Handhelds auf – und das war höchste Zeit.

Microsoft nimmt den Kampf im Handheld-Gaming-Markt ernst. Im Build 26200 von Windows 11 hat X-Nutzer phantomofearth Hinweise auf eine komplett neue, für Gamepads optimierte Benutzeroberfläche entdeckt. Das neue UI wird wahrscheinlich automatisch aktiviert, sobald das System ein entsprechendes Gerät wie den ROG Xbox Ally bei der erstmaligen Inbetriebnahme erkennt.

Windows 11: Microsoft arbeitet an Gaming-Handheld-UI

Konkrete Screenshots aus der neuen Benutzeroberfläche sind bislang noch nicht verfügbar. Es gibt lediglich ein Bild vom Windows-11-Einrichtungsbildschirm, der auftaucht, wenn ihr euer Gerät auspackt und zum ersten Mal einschaltet:

Darauf zu erkennen: ein nicht näher spezifizierter Gaming-Handheld. Dass Microsoft hier kein konkretes Produkt zeigt, ergibt durchaus Sinn. Schließlich steht Windows 11 ja für diverse Endgeräte zur Verfügung – auch im Gaming-Handheld-Sektor.

WindowsLatest hat sich den Code des Windows-11-Builds einmal näher angeschaut und dort weitere Hinweise auf die optimierte Benutzeroberfläche entdeckt. Diese verspricht eine deutlich verbesserte Bedienung über die klassischen A/B/X/Y-Tasten des Gamepads, die dann auch als Steuerungselemente angezeigt werden sollen, „Drücke A zum Fortfahren“ beispielsweise.

Sieht so die neue Oberfläche in Windows 11 aus?

In der Präsentation des neuen Asus ROG Xbox Ally war zudem bereits eine Benutzeroberfläche zu sehen, die stark an die Xbox-App auf den Konsolen erinnert:

Sieht die Nutzeroberfläche bald bei allen Windows-11-Gaming-Handhelds so aus? (© Asus)

Gut möglich, dass Gaming-Handhelds diese Benutzeroberfläche in Zukunft standardmäßig nutzen. In dieser Umgebung sollen auch viele performance-raubende Hintergrundprozesse von Windows 11 deaktiviert sein, was für eine bessere Leistung in Spielen sorgen kann.

Aber keine Panik: Wir gehen davon aus, dass die Entwickler den Nutzern stets auch die Möglichkeit bieten werden, in die normale Desktop-Umgebung von Windows 11 zu wechseln.

Die Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Windows 11 wurde in der Vergangenheit häufig als eine Art Feind des Handheld-Gamings kritisiert. Die klassische Desktop-Oberfläche erweist sich auf kleinen Bildschirmen als umständlich und wenig nutzerfreundlich. Mit dem neuen UI könnte Microsoft diesen Kritikpunkt aus der Welt schaffen und dem großen Rivalen SteamOS doch noch die Stirn bieten.