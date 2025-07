Preisknaller: Amazon verkauft Dell-Notebook mit High-End-Display krass vergünstigt

Bei Amazon bekommt ihr für kurze Zeit ein Notebook des Herstellers Dell, das sich unter anderem durch sein besonders leistungsstarkes Display auszeichnet, zum Spitzenpreis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Laptop vom Hersteller Dell verfügt über ein 16-Zoll-Display mit 2,5K-Auflösung, Intel-Core i7-13620H-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD sowie Windows 11 als Betriebssystem und kostet euch bei Amazon nur 599 Euro statt 899 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Dell Inspiron 16 Laptop Statt 899 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2025 18:27 Uhr

Anzeige

Was bietet das Allround-Notebook von Dell?

Hochwertiges Display

Solide Hardware

KI-Unterstützung

Recht hohe Lautstärke

nicht für aktuellle Games geeignet

Außer der hohen Auflösung von 2,5K (2560 x 1600 Pixel) ist das Display des Dell-Laptops blendfrei gestaltet, weist eine Helligkeit von 300 Nits auf und unterstützt die ComfortView-Plus-Funktion, welche Blauemissionen reduziert und so eure Augen schont. Die integrierte Intel-UHD-Grafikeinheit sorgt für die notwendige Hardware-Power, um hochwertige Bilder auf dem Display darzustellen.

Im Dell-Notebook sind diverse KI-Funktionen integriert, die unter anderem die Bild- und Tonqualität in Video-Chats verbessern. Die ExpressCharge-Funktion lässt euch den Akku in nur 60 Minuten wieder auf eine Kapazität von 80 Prozent laden. Die verbauten Lautsprecher des Dell-Laptops verfügen über Dolby-Atmos-Sound und passen ihre Leistung intelligent an. Außerdem ist eine Webcam für Video-Calls in dem Notebook verbaut.

Bezüglich der Konnektivität verfügt das Gerät über WLAN und Bluetooth. An Anschlüssen sind zweimal USB-3.2-Gen-1-Typ-A, einmal HDMI 1.4, einmal Thunderbolt 4 mit DisplayPort und Power Delivery, ein SD-Kartenlesegerät und eine universelle Audiobuchse vorhanden. Außerdem verfügt das Dell-Notebook über einen Fingerabdrucksensor und eine beleuchtete Tastatur.

Anzeige

Für wen eignet sich der Allround-Laptop von Dell?

Das Allround-Notebook von Dell ist gut für Multimedia-Anwendungen wie Streaming, als auch für die Arbeit im Home-Office und unterwegs geeignet. Highlight des Geräts ist sicher das hochwertige Display. Für rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games weist das Notebook aber nicht die notwendige Hardware auf, außerdem wird das Gerät im Betrieb recht laut.

Dell Inspiron 16 Laptop jetzt ab 599,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2025 18:27 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.