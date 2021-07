Microsoft wird Windows 11 in wenigen Monaten als Update für viele Nutzerinnen und Nutzer bereitstellen. Während sich die meisten das Upgrade sehr einfach installieren können, wird es für einige Nutzerinnen und Nutzer ein schwierigeres Unterfangen.

Windows 11: Installation nur unter Windows 10 einfach

Windows 11 besitzt viele neue Funktionen und Änderungen, die das Betriebssystem auf die nächste Stufe heben. Wer Windows 10 besitzt, muss sich vor dem Upgrade keine Sorgen machen. Die Aktualisierung auf Windows 11 wird kostenlos sein und man kann sie einfach über die Update-Funktion von Windows 10 durchführen. Es ist auch keine Neuinstallation nötig. Man startet irgendwann das Upgrade, wenn Windows 11 freigegeben wird, und kann dann das Betriebssystem mit allen Neuerungen genießen. Nicht so einfach wird es bei Windows 7.

Laut dem Hersteller Lenovo werden Besitzerinnen und Besitzer von Windows-7-PCs, die ein Upgrade auf Windows 11 machen wollen, zwar die Möglichkeit dazu bekommen, dieses wird aber weder kostenlos sein, noch sehr einfach. Ein direktes Update auf Windows 11 wird nicht möglich sein. Stattdessen muss man laut Lenovo den PC komplett neu aufsetzen (Quelle: Neowin). Windows 11 hat zudem höhere Mindestanforderungen, die zunächst einmal von älteren PCs erfüllt werden müssen. Ist das nicht der Fall, wird das Upgrade auf Windows 11 eh nicht möglich sein.

In diesem Video seht ihr alle Neuerungen von Windows 11:

Wann kann man das Windows-11-Upgrade installieren?

Laut den letzten Informationen wird Microsoft Windows 11 am 20. Oktober 2021 fertigstellen. Das kostenlose Upgrade für Windows-10-Nutzerinnen und -Nutzer wird aber wohl erst in der ersten Jahreshälfte 2022 freigegeben. Vorrang sollen laut den letzten Gerüchten die PC-Hersteller und Käufer von Windows 11 haben. Ob sich diese Informationen bewahrheiten, wird man sehen müssen. Windows 11 wird in jedem Fall ein riesiger Schritt für Microsoft. Wer mag, kann das neue Betriebssystem schon jetzt testen.

