WoW: Community feiert Rückkehr von Entwickler-Legende

Die WoW-Community begrüßt Entwickler-Legende Chris Metzen zurück, der nun wieder eine Vollzeitstelle bei Blizzard übernimmt. Metzens positiver Einfluss auf das Warcraft-Universum weckt große Hoffnungen bei den Fans.

WoW - World of Warcraft Facts

World of Warcraft: Chris Metzen wird Creative Director

Über den offiziellen Twitter/X-Kanal von World of Warcraft kündigte Blizzard an, dass Chris Metzen in Zukunft die Rolle des Creative Director für das Warcraft-Universum übernimmt. Seit dem Jahr 2022 war Metzen als Berater tätig, übernimmt aber jetzt wieder die kreative Verantwortung für das populäre MMO.

Metzen verließ Blizzard nach 23 Jahren im Jahr 2016 und blieb der WoW-Community dank seiner Arbeit an den Erweiterungen Burning Crusade oder Wrath of Lich King in guter Erinnerung. Als Creative Director betreute er aber auch Blizzards Hero-Shooter Overwatch.

Blizzard macht in dem Tweet bereits eine Anbetung bezüglich der im November 2023 stattfindenden BlizzCon und auch Metzen schreibt in einem eigenen Tweet: „Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle seht, wohin die Reise geht.“ (Quelle: Twitter). Fans hoffen natürlich auf die Ankündigung einer neuen Erweiterung für World of Warcraft.

Community feiert Metzens Rückkehr

Schon unter dem Ankündigung-Tweet gibt es ausschließlich positives Feedback zur Rückkehr von Metzen. Im Reddit sieht die Sache ähnlich aus, für viele ist Metzen und seine frühere Arbeit als Creative Director eine der größten Errungenschaften von WoW.

Metzens Rückkehr steigert die Erwartungen an die kommende BlizzCon enorm. Einige Spieler malen sich sogar konkret aus, wie er auf der Messe die Bühne betritt, Witze reißt und das Publikum mitnimmt. Natürlich steht auch hier schon eine erste Freude auf die Ankündigung einer neuen Erweiterung für World of Warcraft im Raum.

Seit 2008, also Wrath of the Lich King, erscheinen WoW-Erweiterungen immer im Rhythmus von zwei Jahren. Mit dem Erscheinen von Dragonflight 2022, wäre die BlizzCon 2023 wohl ein ziemlich guter Zeitpunkt um einen ersten Teaser für die Erweiterung 2024 zu zeigen. Und wer wäre dafür besser geeignet als Chris Metzen?