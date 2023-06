In wenigen Tagen entscheidet sich die Zukunft der Xbox Series X|S. Microsoft will in einem großen Game Showcase die neuen Spiele für die Konsole vorstellen. Jetzt steht bereits fest, dass der Tech-Riese dabei einen Fehler vermeiden will, der Gamern oft ein Dorn im Auge ist.

Xbox Series X Facts

So will Microsoft die Xbox Series X|S voranbringen

Gamer mit einer Xbox Series X|S hatten es in letzter Zeit nicht leicht. Exklusive Spiele für die Microsoft-Konsole sind selten und heiß erwartete Hits wie Redfall entpuppten sich kurz nach Release als Mega-Enttäuschung. Jetzt will der Tech-Riese allerdings zeigen, das Fans ihre Xbox doch nicht einmotten müssen. Der Xbox Game Showcase am 11. Juni verspricht viele Infos zu neuen Spielen.

Aaron Greenberg, Vizepräsudent von Xbox Games Marketing, sorgt mit einer Ankündigung jetzt für besonders viel Vorfreude. So soll es während des Showcase keine kompletten CGI-Trailer für First-Party-Spiele geben. Stattdessen soll die Fans In-Game-Footage, In Engine-Footage oder In-Game-Footage mit Cinematics erwarten. Darüber soll jeder Trailer deutlich kennzeichnen, was die Spieler gerade sehen (Quelle: Twitter).

Wir verratenen euch, wie viel Strom eure Xbox, PlayStation und Switch verbrauchen:

PlayStation, Switch und Xbox: So viel Stromkosten verursachen Konsolen Abonniere uns

auf YouTube

Gameplay statt CGI: Die Fans sind glücklich

CGI-Trailer sehen zwar schick aus, aber verraten den Fans in der Regel nur wenig über das tatsächliche Gameplay des Spiels. Sowohl Microsoft als auch Sony haben in der Vergangenheit gerne auf diesen Trick für neue Xbox- oder PlayStation-Spiele zurückgegriffen. Für den Xbox Game Showcase scheint jetzt ein Umdenken stattzufinden. Mit dem Verweis auf In Engine-Footage lässt sich Greenberg allerdings auch eine Hintertür offen.

Bei den Fans auf Reddit sorgt das Versprechen trotzdem für Hype. Nutzer Magicihan schreibt, dass es eigentlich immer so sein sollte. Die einzigen akzeptablen CGI-Trailer seien für Spiele wie Diablo, Warcraft oder Starcraft, bei denen bereits klar ist, wie das Gameplay aussehen wird (Quelle: Reddit).

Bisher ist noch nicht bekannt, welche Spiele während des Xbox Game Showcase vorgestellt werden sollen. Im Anschluss wird es allerdings eine separate Vorstellung von Starfield geben. Aufgrund eines kurzen Teasers rechnen viele Spieler außerdem mit neuen Infos zu Fable. Seit der Ankündigung vor drei Jahren ist es ruhig um das Reboot der Reihe geworden.