Marvel und die Xbox Series X passen im ersten Augenblick vielleicht nicht zusammen, doch zur Feier des Kinostarts von „Thor: Love and Thunder“ hat Microsoft aus der Konsole Thors Hammer gemacht – und damit zum richtigen Hingucker.

Es gibt sie bereits als SpongeBob-, als Halo- oder als Turtles-Version, doch die Xbox Series X als Thors Hammer ist das, was echte Marvel-Fans unbedingt brauchen.

Xbox Series X: Form ist perfekt für dieses Projekt

In Kürze läuft im Kino der neueste Marvel-Film „Thor: Love and Thunder“ an. Microsoft hat das zum Anlass genommen, aus der sonst schlichten Konsole einen wahren Schatz zu machen. Als Thors Hammer wurde sie gräulich-silbern eingefärbt und trägt das Logo des Films. Liebevolle Details wie aufgezeichnete Risse und Muster machen die Konsole zu einem wunderschönen Sammelstück, doch erst der an der Seite angebrachte Griff macht die Konsole zum wohl berühmtesten Hammer der Welt.

Es gibt allerdings eine schlechte Nachricht, denn ihr könnt das gute Stück nicht kaufen. Microsoft verlost die Konsole im Rahmen eines Gewinnspiels zum Kinostart des Filmes. Teilnehmen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und in einem Land lebt, in dem die Xbox Series X offiziell verkauft wird – euch steht hierzulande also nichts im Wege.

Love and Thunder: Wann läuft der neue Marvel-Film an?

Chris Hemsworth schlüpft erneut in die Rolle des nordischen Gottes Thor. Nachdem er in „Thor 3: Tag der Entscheidung“ seine Heimat verloren und danach erfolgreich gegen Thanos gekämpft hat, entstand in Norwegen ein neues Asgard.

Thor trifft im neuesten Marvel-Film auf seine verflossene Liebe Jane Foster (Natalie Portman), die zu seiner Überraschung selbst den Hammer schwingen kann.

Ursprünglich sollte die Produktion bereits im Herbst 2021 in den Kinos Premiere feiern. Aufgrund der Pandemie musste der Start allerdings auf den 6. Juli 2022 verschoben werden.