Einem Xbox-Fan ist es gelungen, ein 30 Jahre altes Controller-Relikt von Nintendo an die Series S anzuschließen – die Kombination ist zwar ungewöhnlich, aber sie bringt ein neues Feature auf die Microsoft-Konsole.

Lässt sich die Xbox Series S auch mit einem Controller-Relikt aus dem Jahr 1989 steuern? Ein Fan ist dieser brennenden Frage nachgegangen und hat die Current-Gen-Konsole mit dem damals gefloppten Handschuh-Controller Power Glove von Nintendo verbunden. Das Ergebnis verblüfft, auch wenn der eigenwillige Controller in Halo: Infinite seine Grenzen ziemlich deutlich aufgezeigt bekommt.

Xbox Series S funktioniert mit Power Glove

Der YouTube-Kanal Will it Work? hat es sich zur Aufgabe gemacht, kuriose Gaming- und Tech-Kombinationen auszuprobieren. In diesem Fall sollte herausgefunden werden, ob sich die Xbox Series S mit dem Power Glove von 1989 steuern lässt – und das funktioniert erstaunlich einfach. Alles, was für die erfolgreiche Verlinkung benötigt wird, sind zwei Zubehörartikel: ein smarter USB-Adapter und ein NES-zu-USB-Kabel.

Mit diesen beiden Accessoires ist es möglich, den Power Glove an die Xbox anzuschließen und loszuzocken. Die Sensoren des Handschuh-Controllers übernehmen die Funktion des linken Analog-Sticks – so kann Halo: Infinite quasi per Bewegungssteuerung gespielt werden. Auch die Sprung- und Schusstaste lässt sich auf den Power Glove legen. Das Problem ist jedoch, dass sich der rechte Analog-Stick nicht auf den über 30 Jahre alten Controller übertragen lässt, was ihn für einen aktuellen Shooter demnach leider eher unbrauchbar macht.

30 Jahre alter Nintendo-Controller steuert Microsoft-Konsole

Deutlich besser als mit Halo: Infinite funktioniert der Nintendo-Handschuh mit dem Snowboard-Spiel Shredders. Die einfache Steuerung erlaubt es in diesem Fall, ein äußerst respektables Ergebnis mit dem NES-Controller zu erzielen. Wenn ihr also Lust auf eine eher entspannte Runde Snowboarding habt und statt eines Original-Xbox-Controllers lieber auf ein skurriles Gamepad aus den 1980ern zurückgreifen wollt, zeigt euch das Video ganz genau, wie es geht.

