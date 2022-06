Normalerweise kostet euch Kirby und das vergessene Land stolze 60 Euro – dank einer Rabattaktion auf eBay gibt es das neue Abenteuer der pinken Nintendo-Kugel aber gerade für 44,99 Euro. Das Angebot gilt jedoch nur für kurze Zeit.

Switch-Preishammer: eBay bietet Kirby-Spiel günstiger an

Switch-Spiele sind normalerweise dafür bekannt, besonders preisstabil zu sein. Mario Kart 8 Deluxe etwa kostet auch knapp 5 Jahre nach dem offiziellen Switch-Start während einer Rabattaktion gerne mehr als 40 Euro.

Kirby und das vergessene Land hingegen scheint etwas schneller im Preis zu fallen. Der Switch-Hit ist gerade bei MediaMarkt über eBay im Angebot und kostet nur 44,99 Euro – ein echter Preistipp! (bei eBay anschauen) Um euch das Games zum Angebotspreis zu sichern, müsst ihr an der Kasse lediglich den Gutscheincode LVLUP eingeben. Dank diesem reduziert sich der Einkaufspreis von 49,99 Euro auf die vorhin erwähnten 44,99 Euro.

Um euch auch noch die Versandkosten zu sparen, müsst ihr als Versandmethode Click & Collect anklicken und eine MediaMarkt-Filiale in eurer Nähe auswählen. Wollt ihr euch das Spiel direkt nach Hause schicken lassen, müsst ihr noch 2,99 Euro zusätzlich für den Versand einplanen.

Kirby und das vergessene Land wird Fans von Super Mario Odyssey gefallen

Ein Blick in den offiziellen Trailer des Spiels offenbart die wichtigsten Spielelemente von Kirby und das vergessene Land. Was direkt auffällt: Die Entwickler scheinen während der Entwicklung ab und an zu Super Mario Odyssey geschielt zu haben. Einige Szenen und Gameplay-Aspekte erinnern stark an den inzwischen über 4 Jahre alten Switch Hit.

Dennoch scheint Kirby und das vergessene Land einige eigene Ideen auf Lager zu haben, die dafür sorgen, dass sich das neue Switch-Spiel ausreichend vom Mario-Hit abhebt. Aber werft doch am besten einfach einen Blick in den Trailer und urteilt selbst:

Kirby und das vergessene Land – Übersichtstrailer

Wer sich noch nicht sicher ist, ob das Spiel das richtige für ihn ist, kann sich auch über den Nintendo eShop die kostenlose Demo-Version herunterladen und das Spiel vorab ausprobieren. Darin enthalten sind drei Level und der erste Bosskampf – genug Zeit also, um sich einen ersten Eindruck vom Spiel zu verschaffen.