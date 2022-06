Nach zwei Jahren geben sich in diesem August wieder die Spielepublisher auf der gamescom die Klinke in die Hand. Nachdem in den vergangenen Wochen aber bereits große Namen wie Nintendo und Activision Blizzard der Messe einen Korb gegeben haben, bleibt nun der nächste Aussteller zu Hause: Sony. Das alles und was sonst noch in dieser Woche passiert ist, erfahrt ihr in dieser Ausgabe der GIGA Insights.

gamescom 2022: Sony sagt ab!

Wie die GamesWirtschaft in dieser Woche mitteilte, hat nach Nintendo und Activision Blizzard nun auch Sony der Spielemesse abgesagt. In dieser Folge der GIGA Insights orakeln wir über die Gründe hinter der Entscheidung und Fragen uns, ob eine gamescom ohne die großen Publisher überhaupt noch Sinn ergibt.

PlayStation Plus: Mehr Dienste für mehr Geld

Bereits im April hat Sony angekündigt, einige Änderungen am Bezahldienst „PlayStation Plus“ durzuführen. Nun sind die neuen Preisstufen aktiv, mit denen ihr nicht nur – wie gewohnt – monatliche Gratisspiele oder Zugriff auf Online-Multiplayer bekommt.

Tesla-Fabriken „verbrennen Geld“

In einem Interview äußert sich Tesla-Chef Elon Musk über den Zustand einiger Tesla-Werke. Unter anderem sollen die Gigafactory in Austin, Texas und in Brandenburg „gigantische Geldöfen“ sein.

Samsung bleibt auf Millionen Smartphones sitzen

Bereits vor einigen Wochen haben wir darüber berichtet, dass nach einigen Insider-Informationen Samsung die Produktion von neuen Smartphones stark zurückgefahren hat. Wie nun bekannt wurde, soll der Smartphone-Produzent auf einem Berg von 50 Millionen nicht verkauften Smartphones sitzen.

Xiaomi stellt Neuheiten vor

Auf dem „Discover Xiaomi“-Event hat der Hersteller die Produktneuheiten für diesen Sommer angekündigt. Darunter eine neue Fernseher-Reihe, ein E-Scooter, ein Convertible, sowie ein neues Fitness-Armband.

