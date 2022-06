Deutsche Autobauer müssen sich vorsehen. Mit Marken wie BYD, Hyundai, Kia, Nio und Aiways kommt starke Konkurrenz aus Asien. Besonders chinesische Hersteller mischen bei E-Autos erfolgreich mit. Einer schickt einen Stromer nach Deutschland, bei dem nicht nur der Preis überzeugen kann.

Volkswagen Facts

China-E-Auto für Europa: Das ist der MG 4 / Mulan

Autobauer gibt es in China viele, längst nicht alle sind auch bei uns groß oder bekannt. Ganz anders sieht es in diesem Fall aus: SAIC gilt als größter chinesischer Automobil-Konzern und arbeitet unter anderem mit VW eng zusammen. Zu SAIC gehört die ehemals britische Kultmarke MG und die hat in China nun einen ersten Blick auf ein neues Elektroauto gewährt, das es in sich hat:

Die Rückansicht des MG Mulan / MG 4 erinnert an den erfolgreichen Kia EV6. (Bildquelle: SAIC / MG via Weibo

Optisch kann der MG Mulan genannte Kompakt-Stromer überzeugen. Der chinesische Name wird allerdings nicht für den internationalen Markt erwartet. Als elektrischer Nachfolger des Kompaktwagen MG 3 dürfte er in Europa als MG 4 unterwegs sein.

Bis es soweit ist, soll es nicht mehr lange dauern: Noch 2022 dürfte die Vorstellung zunächst in Großbritannien anstehen. Die Einführung für Kontinentaleuropa soll folgen (Quelle: Auto Motor Sport).

Gebaut werde der MG 4 auf der Nebula-Plattform von SAIC, heißt es weiter. Das würde einen Hinterradantrieb sowie ein im Unterboden verbautes Akku-Paket bedeuten. Mit weiteren Details hält sich der Hersteller noch zurück. Nur von einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter 4 Sekunden ist bereits die Rede. Das würde zum sportlichen Äußeren gut passen.

Egal welcher Hersteller, diese Gründe sprechen für den Kauf eines Elektroautos:

E-Autos: Lohnt sich jetzt schon ein Kauf? Abonniere uns

auf YouTube

MG zielt auf Volksstromer ab – und könnte VW und Co. beim Preis schlagen

Mit den kompakten Maßen – erwartet werden etwa 4,30 m Länge – ordnet sich der MG 4 als direkter Konkurrent für ID.3, vor allem aber den Cupra Born ein. MG könnte den VW-Konzern so einige Elektro-Kunden kosten. Zumal zu erwarten ist, dass die Chinesen mit einem günstigen Preis punkten wollen. Gut möglich, dass VW und Ford mit ihren Plänen für ein E-Auto unter 25.000 Euro nicht vor 2025 spät dran sein könnten.