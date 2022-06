Die Anzahl der Xiaomi-Smartphones wächst unermüdlich. Jetzt kommt ein neues Modell hinzu, das tatsächlich sehr attraktiv wird. Es wird zu einem sehr niedrigen Preis angeboten und besitzt einen überdurchschnittlich großen Akku. Ein Detail ist aber noch nicht geklärt.

Xiaomi Poco C40 feiert globale Vorstellung

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi bringt mit dem Poco C40 ein neues Spar-Handy auf den Markt. Nach der Einführung in Vietnam, wo das Handy ab umgerechnet 140 Euro verkauft wird, ist das Smartphone nun auch für den globalen Markt auf der Webseite von Poco gelistet (Quelle: Poco). Das lässt vermuten, dass das Handy in absehbarer Zeit zu uns kommt. Der Preis dürfte ähnlich gering ausfallen. Die Ausstattung kann sich aber sehen lassen.

Das größte Highlight des Poco C40 von Xiaomi ist definitiv der 6.000-mAh-Akku. Damit dürfte das Smartphone locker mehrere Tage an Laufzeit bieten. Aufgeladen werden kann der Akku mit bis zu 18 Watt, wobei Xiaomi nur ein 10-Watt-Netzteil beilegt. Ihr könnt das volle Potenzial also gar nicht ausschöpfen, wenn ihr kein stärkeres Netzteil besitzt oder kauft. Zur weiteren Ausstattung gehört ein 6,71-Zoll-Display mit HD+-Auflösung, ein eher unbekannter „JLQ JR510“-Prozessor mit acht Kernen, dem bis zu 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern.

Zur weiteren Ausstattung gehört eine 13-MP-Dual-Kamera auf der Rückseite, eine 5-MP-Kamera an der Front, ein Fingerabdrucksensor, eine Dual-SIM-Funktion und sogar IP52-Zertifizierung. Das Smartphone ist zumindest etwas gegen Staub und Wasser geschützt. Wasserdicht ist das Handy im Vergleich zu High-End-Smartphones aber nicht. Als Betriebssystem gibt es Android 11 und MIUI 13.

Kommt das Xiaomi Poco C40 nach Deutschland?

Da das Smartphone auf der globalen Webseite von Xiaomi gelistet ist, kann man schon davon ausgehen, dass das Poco C40 in absehbarer Zeit nach Deutschland kommt. Wann das genau der Fall sein wird, ist nicht bekannt. Da Xiaomi aber permanent neue Handys veröffentlicht, dürfte es nicht zu lange dauern.