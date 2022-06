Microsoft musste die langerwarteten Spiele Redfall und Starfield vor Kurzem auf 2023 verschieben. Einige Game-Pass-Abonnenten sind über diesen Schritt besonders enttäuscht, denn sie finden das Spiele-Angebot im Abo-Service nun deutlich zu dünn.

Der Xbox Game Pass wurde in der Vergangenheit oft als der beste Gaming-Deal beschrieben. Aktuell zeigen sich allerdings viele Fans mit dem Service unzufrieden und entfachen auf Twitter eine erhitzte Diskussion um das Spiele-Angebot im Game Pass. Ausgangspunkt für die Kritik ist die kürzliche Verschiebung von Starfield und Redfall.

Xbox Game Pass: Fans lassen Frust freien Lauf

Nachdem Xbox kürzlich die Verschiebung der langersehnten Spiele Starfield und Redfall bekannt gegeben hat, steht das Angebot vom Xbox Game Pass unter dem Mikroskop – und auf Twitter gehen die Meinungen darüber stark auseinander. Viele Spieler verkünden, dass sie dem Abo-Service nun erst einmal den Rücken kehren wollen, weil es ihnen an neuen Triple-A-Spielen fehlt. So hat zum Beispiel Journalist Gene Park getwittert, dass er den Service kaum nutze und deswegen nicht mehr abonnieren würde. Außerdem seien Abonnenten alle drei Monate ein exklusives Spiel versprochen worden, was Xbox so nicht einhalten würde.

Viele Kommentatoren geben Park auf Twitter Recht und beschweren sich über den Mangel an exklusiven Triple-A-Spielen im Xbox Game Pass. Allerdings gibt es auch andere Spieler, die den Service verteidigen – schließlich beinhaltet das Angebot hunderte Spiele, zu denen zum Beispiel auch ältere Hits und beliebte Indie-Games zählen. (Quelle: Twitter)

Nach Starfield und Redfall: Hat der Game Pass ein Problem?

Die Enttäuschung, dass Starfield und Redfall erst 2023 erscheinen werden, sitzt in der Xbox-Community tief. Der Frust ist nachvollziehbar, schließlich ist vor allem der Hype um Bethesdas Starfield riesengroß und der Spiele-Output von Xbox mit den Verschiebungen besonders dieses Jahr ziemlich überschaubar.

Trotzdem bietet der Abo-Service zahlreiche andere Spiele, die, je nach persönlichem Geschmack, die Mitgliedschaft rechtfertigen könnten – am 26. Mai gibt es mit Sniper Elite 5 zum Beispiel einen äußerst interessanten Day-One-Release.

