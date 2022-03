Früher als bisher angenommen könnte Xiaomi ein neues Mi Band veröffentlichen. Die nächste Version des beliebten wie günstigen Fitness-Trackers steht Berichten zufolge schon kurz vor dem Start. Zur Ausstattung des Xiaomi Mi Band 7 sind auch schon ein paar Details bekannt.

Xiaomi Facts

Xiaomi Mi Band 7: Früherer Marktstart angenommen

Das Mi Band 7 des chinesischen Herstellers Xiaomi steht vor der Tür und könnte schon bald auf den Markt kommen. Darauf deuten neue Einträge bei Behörden-Datenbanken hin. Ganz wie beim Vorgänger dürfte Xiaomi erneut einen günstigen Fitness-Tracker präsentieren, der nicht viel auf die Waage bringt.

Im Vergleich mit dem aktuellen Modell soll der Nachfolger angeblich über einen deutlich stärkeren Akku verfügen. Die Kapazität liegt möglicherweise bei 250 mAh. Beim aktuellen Xiaomi Mi Band 6 sind es 125 mAh.

Neben dem Akku hat sich Xiaomi wohl auch um das Display des Fitness-Trackers gekümmert. Hier soll weiter ein AMOLED-Bildschirm verwendet werden, der aber größer ausfällt als bei bisherigen Modellen. Auch über ein Always-on-Display soll das Xiaomi Mi Band 7 verfügen (Quelle: WinFuture). Das länglich gehaltene Display des Mi Band 6 kommt auf eine Diagonale von 1,56 Zoll bei einer Auflösung von 486 x 152 Pixel.

Eine echte Neuheit könnte in Form eines GPS-Moduls verbaut werden. Gerade als Sport-Begleiter am Handgelenk könnte sich das Mi Band 7 mit einer genauen Positionsaufzeichnung und späteren Analyse per App am Smartphone profilieren. Fest steht aber auch, dass GPS die Laufzeit des Akkus nicht gerade verbessert.

Mehr zum aktuellen Xiaomi Mi Band 6 im Video:

Xiaomi Mi Band 6 im Detail

Neuer Fitness-Tracker von Xiaomi: Vorstellung am 15. März?

Wann genau Xiaomi sein neues Mi Band präsentiert, hat das Unternehmen noch nicht beantwortet. Vielleicht hat Xiaomi den Fitness-Tracker schon beim nächsten Event am 15. März 2022 im Gepäck. Spätestens im April wäre dann von einer Veröffentlichung auszugehen.