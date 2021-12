Samsung ist der aktuell weltweit größte Smartphone-Hersteller der Welt. Doch das südkoreanische Unternehmen baut eben nicht nur Smartphones, Tablets und Co. sondern entwickelt auch Komponenten dafür. Genau das will Xiaomi wohl jetzt auch machen und beginnt mit einem der wichtigsten Bauteile.

Xiaomi will wie Samsung Displays entwickeln

Die besten Displays der Welt für Smartphones stammen aktuell von Samsung. Selbst Apple verbaut die OLED-Panel in seinen iPhones. Zwar gibt es auch andere Unternehmen wie LG und Co, doch die kommen oft nur schwer an die Qualität von Samsung heran und können auch gar nicht in so hohen Stückzahlen produzieren. Xiaomi will jetzt auch in das Geschäft mit Displays einsteigen (Quelle: Pandaily).

Demnach haben Tianma Microelectronics und Xiaomi ein Abkommen für ein gemeinsames Labor zur Erforschung neuer Display-Technologien geschlossen. Beide Unternehmen sollen ihre Erfahrung und Ressourcen mit einbringen, um die Entwicklung von Bildschirmen voranzutreiben. Tianma Microelectronics ist ein erfahrenes Unternehmen, das bereits 1983 gegründet wurde. Es soll Xiaomi dabei helfen, seine Ziele im Bereich der flexiblen Bildschirme für mobile Endgeräte zu erzielen.

Wichtigstes Ziel für Xiaomi dürfte etwas mehr Unabhängigkeit sein. Immer mehr Hersteller, auch aus China, wollen sich nicht mehr nur auf Technologien verlassen, die meist aus den USA stammen. Das kann dann schnell böse enden, wie man am Beispiel von Huawei sehen kann. Wann wir die ersten eigenen Displays in Xiaomi-Smartphones sehen werden, ist aktuell nicht bekannt. Das dürfte zunächst eine Investition für die Zukunft sein.

Xiaomi 12 wird bald enthüllt

Im Xiaomi 12, 12 Pro oder 12 Ultra dürfte das eigene Display noch nicht verbaut sein. Dafür ist es viel zu früh. Die neuen High-End-Smartphones sollen angeblich in den nächsten Tagen vorgestellt werden. Erste Details sind schon durchgesickert und versprechen ein überraschend kompaktes Handy.