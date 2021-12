Xiaomi wird schon in Kürze neue High-End-Smartphones vorstellen. Viele Details sind vorab aufgetaucht und teilweise sogar vom chinesischen Konzern selbst veröffentlicht worden. Doch nun sorgt ein Leak für Aufsehen. Das Xiaomi 12 wird nämlich viel kleiner als sein Vorgänger.

Xiaomi Facts

Xiaomi 12 besitzt ein deutlich kleineres Display

Xiaomi hat im letzten Jahr mit dem Mi 11 und Mi 11 Ultra zwei High-End-Smartphones auf den Markt gebracht, die regelrecht riesig waren. So messen beide Smartphones stolze 6,81 Zoll und gehören damit zu den größten Android-Handys auf dem Markt. Doch nicht jeder möchte so ein riesiges Gerät in der Hosentasche mit sich tragen. Das hat der chinesische Hersteller wohl auch gemerkt und macht das Xiaomi 12 erheblich kleiner.

Laut @OnLeaks (bei Twitter anschauen) wird das Xiaomi 12 nämlich nur eine Bildschirmdiagonale von 6,2 Zoll besitzen. Dadurch soll aber auch die Auflösung auf Full HD+ sinken. Beim Xiaomi Mi 11 gab es noch WQHD+. Xiaomi stellt sich damit noch stärker gegen Samsung auf. Das Galaxy S22 soll nämlich auch etwas kleiner und kompakter werden. Neben dem Xiaomi 12 soll es auch noch ein 12 Pro und 12 Ultra geben. Man würde also alle Modelle des größten Konkurrenten covern.

Optisch tut sich beim Xiaomi 12 im Vergleich zum Xiaomi Mi 11 gar nicht so viel:

Das Xiaomi 12 sieht im Grunde wie das Xiaomi Mi 11 aus, nur die Kamera auf der Rückseite hat eine deutliche Überarbeitung erfahren. Wir sehen dort einen riesigen Hauptsensor und zwei weitere Kameras. Ob dieses Mal ein Teleobjektiv verbaut ist, bleibt offen. Der Akku soll trotz kompakterer Bauform bei 5.000 mAh liegen und sich in wenigen Minuten komplett aufladen lassen. Spannend wird sein zu erfahren, ob das dieses Mal auch kabellos funktioniert und ob das Smartphone wasserdicht ist. Es sind also noch viele Fragen offen.

Den Prozessor für das Xiaomi 12 hat das Unternehmen schon angekündigt:

Xiaomi 12: Einblick in Herstellung des Snapdragon 8 Gen 1

Wann wird das Xiaomi 12 vorgestellt?

Obwohl das Jahr fast schon zu Ende ist, soll das Xiaomi 12 angeblich noch am 28. Dezember vorgestellt werden. Bisher wurde aber noch keine Präsentation angekündigt, sodass wir uns weiter gedulden müssen.