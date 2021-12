Kurz vor Weihnachten will es Huawei noch einmal richtig wissen. Das chinesische Unternehmen hat das Huawei P50 Pocket angekündigt. Ein komplett neues Smartphone, das sich falten lässt. Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht und die verraten schon sehr viel.

Huawei P50 Pocket: Kleines Falt-Handy auf Bildern

Während wir auf die Markteinführung des Huawei P50 Pro warten, das bereits Ende Juli in China vorgestellt wurde, plant das chinesische Unternehmen wohl eine echte Überraschungsaktion. Am 23. Dezember 2021 wird tatsächlich noch ein Event durchgeführt. Dort soll das Huawei P50 Pocket enthüllt werden. Die Ankündigung hat Huawei auf Twitter veröffentlicht.

Auf dem Bild ist ein Falt-Handy angedeutet, das bisher nicht einmal in der Gerüchteküche aufgetaucht ist. Laut Huawei soll das neue Modell kompakt und leistungsstark sein. Mehr wird nicht verraten:

Es war natürlich bekannt, dass Huawei weiterhin an Falt-Handys arbeitet, doch dass es ein kompaktes Modell wird, ist neu. Man hat eher wieder erwartet, dass Huawei ein Falt-Handy wie das Mate X2 vorstellt. Jetzt könnte es ein Modell werden, wie Samsung es mit dem Z Flip 3 hat oder vielleicht auch eine Version wie von Oppo. Da wurde ja auch ein Falt-Handy geleakt, das etwas kompakter ausfallen soll, aber trotzdem dem Design des Galaxy Z Fold 3 folgt.

Huawei will bald weitere Details zum neuen P50 Pocket verraten. Gut möglich, dass uns in den kommenden Tagen noch einige Teaser in den sozialen Netzwerken erwarten. Spätestens am 23. Dezember wird die Überraschung dann enthüllt – falls es keinen Leak gibt. Es wird interessant sein zu sehen, ob Huawei dieses Smartphone dann auch nach Europa bringt oder es zunächst wieder nur für China gedacht ist.

Wird auch die Blutdruck-Smartwatch von Huawei enthüllt?

Das kommende Event würde sich natürlich perfekt dafür eignen, dass die neue Huawei-Smartwatch mit Blutdruckmessung vorgestellt wird. Diese ist kürzlich wieder aufgetaucht und langsam etwas überfällig. Zum Ende des Jahres wird es also noch einmal spannend.