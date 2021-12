Wie es im Detail um die Hardware des OnePlus 10 Pro bestellt ist, kann nun fast vollständig beantwortet werden. Ein Rekord der Konkurrenz wird dabei wohl nicht gebrochen: Der Akku lädt sich Berichten nach weniger schnell auf als bisher angenommen.

Lange dauert es nicht mehr, dann stehen das OnePlus 10 und die Pro-Variante des Smartphones bereit. Schon vor der offiziellen Vorstellung, die im Frühjahr 2022 erfolgen soll, sind bereits manche Details zur Hardware ans Licht gekommen. Nun behauptet ein Leaker, noch viel mehr über das Top-Handy in Erfahrung gebracht zu haben.

OnePlus 10 Pro: Viel Details zur Ausstattung geleakt

Neuen Berichten zufolge wird das abgerundete OLED-Display des OnePlus 10 Pro nicht nur eine Bildwiederholrate von 120 Hertz bieten, sondern auch über eine 2K-Auflösung verfügen. Bei der Displaydiagonale ist von 6,7 Zoll auszugehen. Für die nötige Leistung wird der brandneue Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 sorgen, dem wohl bis zu 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen.

Eine kleine Enttäuschung könnte es beim Akku des Handys geben. Zuvor war über eine Ladeleistung von rasanten 125 Watt spekuliert worden. Jetzt ist immerhin noch von 80 Watt die Rede. Schnell aufladen lässt sich der Akku in jedem Fall, aber eben nicht in Rekordgeschwindigkeit. Wireless Charging soll mit 50 Watt ermöglicht werden, ganz wie beim direkten Vorgänger (Quelle: Pocket-lint via Weibo).

OnePlus 10 Pro mit Hasselblad-Kameras

Bei den Kameras wird OnePlus erneut mit Hasselblad kooperieren. Auf der Rückseite des OnePlus 10 Pro dürfte eine Triple-Kamera zu finden sein, die einen Hauptsensor (48 MP), einen Ultraweitwinkel (50 MP) und einen Hilfssensor (8 MP) besitzt. Auf eine Periskop-Linse wird verzichtet. Selfies sollen mit 32 MP möglich sein.

Obwohl schon im Januar oder Februar 2022 mit dem OnePlus 10 (Pro) zu rechnen ist, dürften die Handys erst ein paar Wochen später außerhalb Chinas zu haben sein.