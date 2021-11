Nach und nach kommen immer mehr Details zum OnePlus 10 Pro ans Licht. Bei der Kamera gibt es nun aber schlechte Nachrichten für Zoom-Fans: Auf eine Periskop-Linse möchte der Hersteller wohl verzichten.

OnePlus 10 Pro ohne Periskop-Linse geplant

Viele hochwertige Smartphones setzen auf eine Periskop-Kamera, um einen noch tieferen Zoom zu ermöglichen. Bei herkömmlichen Zoom-Linsen ist aus Platzgründen irgendwann Schluss mit der optischen Vergrößerung, während die „U-Boot-Kameras“ mit einem Prisma tiefere Einblicke ermöglichen. Davon lässt sich OnePlus aber nicht beeindrucken, denn das kommende OnePlus 10 Pro soll allem Anschein nach ohne Periskop-Linse gefertigt werden.

Die neuen Infos stammen vom Leaker Digital Chat Station. Er gibt zusätzlich an, dass im Pro-Modell des OnePlus 10 stattdessen eine „reguläre“ Telelinse Verwendung findet. Diese soll aber auch einen dreifachen optischen Zoom sowie zusätzlich noch eine digitale Vergrößerung um den Faktor 30 bieten (Quelle: Digital Chat Station via Android Authority). Auch beim OnePlus 9 Pro und früheren Flaggschiffen kam keine Periskop-Kamera zum Einsatz.

Zu den Eigenschaften der weiteren Kameras wissen wir noch nichts. Neben dem Hautsensor ist von einem Ultraweitwinkel auszugehen. OnePlus dürfte zudem weiterhin mit Hasselblad zusammenarbeiten, um die Fotofähigkeiten des OnePlus 10 Pro zu verbessern – auch wenn solche Kooperationen nicht unumstritten sind.

OnePlus 10 (Pro) erscheint früher als erwartet

OnePlus möchte seine nächsten beiden Smartphones nicht wie ursprünglich erwartet erst im März 2022, sondern bereits im Januar oder Februar offiziell vorstellen. Möglicherweise hat sich der Hersteller wegen der Galaxy-S22-Reihe von Samsung zu einem früheren Termin entschieden. Samsungs Top-Handys sollen Anfang Februar gezeigt werden.

In Deutschland soll der Frühstart aber wohl nicht hingelegt werden, denn das OnePlus 10 (Pro) mit Turbo-Akku wird zumindest in den ersten Wochen nur in China angeboten.