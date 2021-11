Für OnePlus läuft es in Europa blendend: Der Smartphone-Hersteller kann im dritten Quartal 2021 auf beeindruckende Wachstumszahlen verweisen. Besonders ein Land im Norden kann von OnePlus-Smartphones kaum genug bekommen.

Der europäische Smartphone-Markt befindet sich im Wandel. Alte Schwergewichte verlieren Marktanteile, während vor allem chinesische Hersteller Boden gut machen. Auch OnePlus gehört zu den Smartphone-Marken aus China, die in Europa immer beliebter werden.

Europäischer Smartphone-Markt: OnePlus legt ordentliches Wachstum hin

So konnte OnePlus laut Daten von Counterpoint Research Marke Pulse im dritten Quartal 2021 ein Wachstum von 131 Prozent hinlegen. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung in Europa, die durch ein breiteres Produktportfolio, unsere ständig wachsende Community in Europa und stärkere Verbindungen zu unseren Partnern angetrieben wird“, kommentiert Tuomas Lampen, Head of Strategy bei OnePlus in Europa, die Zahlen der Marktforscher in einer Pressemitteilung.

In Finnland sind OnePlus-Smartphones ganz besonders beliebt. Im skandinavischen Land errang OnePlus zwischen Juli und September dieses Jahres einen Marktanteil von 20 Prozent. Jedes fünfte verkaufte Smartphone in Finnland trug im dritten Quartal 2021 also einen OnePlus-Schriftzug. Und auch die Community von OnePlus wächst weiter stetig hat sogar die 3-Millionen-Marke geknackt. Die meisten Nutzer, so OnePlus, kommen dabei aus Großbritannien, Finnland, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.

Nach der Übernahme von OnePlus durch Oppo werden beide Marken von den Marktforschern nur noch zusammen aufgelistet. Im dritten Quartal 2021 lagen beide bei einem gemeinsamen Marktanteil von 10,1 Prozent.

Im Video zu sehen: Das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 und 9 Pro vorgestellt

OnePlus 10 Pro nimmt sich Anleihen am Galaxy S21 Ultra

Ob es für OnePlus unter dem neuen Oppo-Dach weiter nach oben geht, dürfte eine der spannendsten Fragen des kommenden Jahres werden. Mit dem kommenden OnePlus 10 Pro hat der Hersteller ein heißes Eisen im Feuer, das sich optisch einige Anleihen beim Samsung Galaxy S21 Ultra nimmt.