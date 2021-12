Es ist eine unfassbare Zahl: 1,4 Milliarden Android-Nutzer, so die Prognose eines Analysten, könnten bald schwach werden und zur Konkurrenz wechseln. Wer nun aber ans iPhone 14 denkt, irrt sich. Ein anderes Apple-Handy soll den Exodus auslösen.

Android Facts

Dass Apples iPhones echte Kassenschlager sind, dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Jedes Jahr verkaufen sich die Smartphones aus Cupertino dutzende Millionen mal. So weit, so bekannt. Der Erfolg, der dem kommenden iPhone SE 3 zugetraut wird, ist aber eine ganz andere Hausnummer.

1,4 Milliarden Android-Nutzer könnten zum iPhone SE 3 wechseln

Das soll das Potenzial haben, 1,4 Milliarden Android-Nutzer, die bislang Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones verwenden, zum Wechsel zu bewegen – so Analyst Samik Chatterjee von JP Morgan (Quelle: Reuters). Hinzu kommen laut Chatterjee noch einmal 300 Millionen Nutzer älterer iPhones. Unterm Strich macht das 1,7 Milliarden Smartphone-Nutzer, die das iPhone SE 3 nach Meinung des Analysten überzeugen soll.

Eine echte Begründung für den prognostizierten Mega-Erfolg liefert der Analyst nicht. Es wird lediglich davon gesprochen, dass das iPhone SE 3 ein sehr günstiges Preisschild zwischen 269 US-Dollar und 399 US-Dollar tragen und 5G unterstützen könnte.

Apples iPhone SE (2020) beginnt in den Vereinigten Staaten bei 399 US-Dollar. Dass der US-Konzern die Preise senkt, ist wohl unwahrscheinlich. Bleibt also nur noch die Integration von 5G, die letzten Berichten zufolge tatsächlich kommen soll. Ob das aber Grund genug ist, damit Milliarden Android-Nutzer zum iPhone SE 3 greifen, dürfte zweifelhaft sein.

Günstiger und oft besser als das iPhone SE sind diese Smartphone-Schnäppchen:

Die besten Smartphone-Schnäppchen Abonniere uns

auf YouTube

Preisspanne bis 500 Euro im Android-Sektor hart umkämpft

So schlägt etwa das iPhone SE (2020) hierzulande mit 479 Euro zu. In der Preisspanne zwischen 350 Euro und 500 Euro ist die Konkurrenz im Android-Sektor besonders groß. OLED-Bildschirme mit 120 Hz, Drei- oder Vierfach-Kameras, Fingerabdrucksensor im Display, modernes Design mit dünnen Rändern – mit all dem kann das iPhone SE 3 vermutlich nicht punkten. Warum sollten Android-Nutzer dann also wechseln?