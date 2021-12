Sie sind das Herzstück jeder Urlaubsplanung: Brückentage. Wer seinen Urlaub clever mit Brückentagen verknüpft, holt unterm Strich mehr Freizeit raus. Besonders einfach läuft die Planung mit den richtigen Apps für das iPhone und Android-Smartphones.

Brückentage 2022 verlängern den Urlaub

In wenigen Tagen verabschiedet sich 2021 – ein Jahr, das mit Brückentagen eher geizte. 2022 sieht es allerdings schon besser aus und wer bereits jetzt seine Urlaubsplanung fürs kommende Jahr in Angriff nimmt, kann mit einigen geschickt eingesetzten Brückentagen den Urlaub effektiv verlängern.

Allein in NRW gibt es 2022 zum Beispiel drei: Freitag, der 27. Mai liegt genau zwischen Christi Himmelfahrt (Donnerstag) und Samstag. Ein Brückentag sorgt also für vier freie Tage. Weitere Brückentage für NRWler gibt es am Freitag, den 17. Juni und Montag, den 31. Oktober. Da Feiertage regional unterschiedlich sind, unterschieden sich auch die Brückentage von Bundesland zu Bundesland. Eine bequeme Übersicht über alle regionalen Brückentage liefern Apps für das iPhone und Android-Smartphones.

Brückentage-Apps für iPhone und Android-Smartphones

Für das iPhone gibt es zum Beispiel die App „Deutsche Ferien & Feiertage“, die ein übersichtliches Design bietet und in einzelnen Sektionen Ferien für das jeweilige Bundesland auflistet, einen Kalender integriert, alle Brückentage anzeigt und vieles mehr. Außerdem ist die App kostenlos.

Besitzer eines Android-Smartphones können hingegen zur App „Brücken-, Feier- und Ferientage“ greifen, bei der der Name wirklich Programm ist. Die Android-App zeigt alle Brücken-, Feier- und Ferientage eines Bundeslandes an. Optisch ist sie zwar nicht ganz so hübsch wie etwa die iPhone-App, aber sie erfüllt ihren Zweck. Kostenlos ist sie genauso, auf Wunsch kann man aber für 99 Cent die kostenpflichtige Version herunterladen. Die ist dann ohne Werbung.

Abseits davon gibt es im App Store und Google Play Store natürlich noch eine Vielzahl anderer Apps, die bei der Urlaubsplanung mit Brückentagen behilflich sind.

Und wenn der Urlaub dann steht, eignet sich Google Maps als kostengünstiger Reiseführer: 11 Tipps, um Google Maps als Reiseführer einzusetzen.

