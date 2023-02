Xiaomi gehört zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt, hängt bei Software-Updates aber weiterhin etwas zurück. Während Samsung seine Updates für neue und ältere Smartphones im Grunde schon abgeschlossen hat, zündet Xiaomi jetzt die zweite Stufe.

Er kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Xiaomi für neuere Modelle wie das Xiaomi 12 und Co. ein Update auf MIUI 14 verteilt. Damit werden aktuelle Smartphones auf den neuesten Stand gebracht. Xiaomi bringt pro Jahr aber unzählige neue Handys auf den Markt und die dürfen nicht vergessen werden. Deswegen hat das chinesische Unternehmen jetzt die zweite Phase der Software-Updates angekündigt und dabei viele neue Smartphones mit aufgenommen. Ab Ende März sollen folgende Modelle versorgt werden (Quelle: Xiaomi):

Xiaomi Mix 4

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite Vitality Edition

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 10S

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Redmi K40 Pro

Redmi K40S

Redmi K40

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Explorer Edition

Redmi Note 12 Trendy Edition

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro Plus

Redmi Note 11E

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note11 Pro

Redmi Note11 Pro Plus

Mit dabei sind echte Klassiker wie das Xiaomi 11, Redmi Note 10 Pro, aber auch die neueren Modelle wie die Redmi-Note-12-Serie. Xiaomi hatte die eigentlich recht neuen Handys nämlich noch mit einer alten Software veröffentlicht. Erst mit den Xiaomi-13-Handys gab es dann MIUI 14 und Android 13. Die Ankündigung gilt zwar erst für China, Europa dürfte aber zeitnah folgen.

Bekommen alle Xiaomi-Handys Android 13?

Xiaomi kündigt hier bewusst ein Update auf MIUI 14 an und nicht Android 13. Das chinesische Unternehmen trennt die Oberfläche strikt von der Android-Version und kann so auch sehr alte Handys noch mit einer neuen Oberfläche versorgen, ohne direkt die Android-Version aktualisieren zu müssen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass nicht jedes oben erwähnte Smartphone auch die neueste Version von Android erhält, sondern nur MIUI 14.

