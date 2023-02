Samsung bringt viele Android-Smartphones auf den Markt, die mehr oder weniger bekannt sind. Die M-Serie ist dabei nicht so angesehen wie die A-Serie, obwohl die Smartphones optisch und technisch durchaus was her machen. Mit dem Galaxy M14 kündigt sich ein spannendes Smartphone an, welches zu einem attraktiven Preis eine starke Ausstattung bieten soll.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy M14 mit riesigem Akku erwartet

Die M-Klasse-Smartphones von Samsung sind zwar nicht so bekannt wie die A-Klasse-Modelle, doch sie sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis fast schon kleine Geheimtipps. Mit dem Galaxy M14 kündigt sich ein sehr interessantes Modell an, welches mit einem Preis von unter 200 Euro auftrumpfen möchte. Dafür gibt es ein starkes Einsteiger-Smartphones mit 6,5-Zoll-Display, das mit HD+ auflöst und wie das Galaxy A33 (Test) noch eine Kerbe im Bildschirm für die Frontkamera verwendet. Als Prozessor kommt der Exynos 1330 zum Einsatz, der auch im Galaxy A14 verbaut ist (Quelle: TheTechOutlook). Von der Leistung her werden sich die beiden Modelle also kaum unterscheiden.

Das Highlight beim Galaxy M14 dürfte der riesige 6.000-mAh-Akku sein, der in Kombination mit der technischen Ausstattung für eine sehr lange Laufzeit sorgen sollte. Angeblich soll Samsung bei diesem Smartphone doch wieder ein 15-Watt-Netzteil beilegen (Quelle: Notebookcheck). Zuletzt hat Samsung die Netzteile aus dem Lieferumfang der Handys entfernt, sodass ihr euch eins kaufen musstet, wenn ihr keins mehr habt. Bei einem so günstigen Modell wäre es aber löblich, wenn Samsung eine Ausnahme macht.

Samsung Galaxy M14 kommt bald

Aktuell warten wir sowohl auf die neuen A-Klasse-Smartphones als auch auf die M-Klasse-Modelle. Nicht nur das Galaxy M14 ist dabei relevant für Deutschland, sondern auch das Galaxy M54, welches ebenfalls über einen sehr großen Akku verfügen wird. Die M-Klasse wird damit deutlich aufgewertet und könnte eine gute Alternative zur A-Klasse werden, wenn ihr einen größeren Akku haben wollt. Die Präsentation wird im März erwartet. Zuletzt haben sich die Termine aber nicht bestätigt, sodass wir in der Beziehung relativ offen bleiben würden.

