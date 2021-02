Der Netzbetreiber o2 und der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi möchten ihre Zusammenarbeit ausbauen. Nachdem bereits einige Handys von Xiaomi über o2 erhältlich sind, sollen jetzt weitere Produkte folgen. Ein großer Smart-TV mit 4K-Auflösung sowie eine Schreibtischleuchte machen den Anfang.

o2: Große Kooperation mit Xiaomi gestartet

Es soll eine „breite Auswahl an Geräten aller Preisklassen“ sowie exklusive Angebote geben. Der Netzbetreiber o2 hat bekannt gegeben, dass man künftig sehr viel stärker mit Xiaomi kooperieren möchte. Ganz neu ist eine solche Kooperation nicht, denn o2 bietet bereits seit Ende 2019 Smartphones von Xiaomi an. Dabei soll es aber nicht bleiben. Erste Produkte lassen sich bald schon im Onlineshop des Netzbetreibers finden. Hier ist ein Smart-TV sowie eine LED-Lampe von Xiaomi geplant.

Die Zusammenarbeit zwischen o2 und Xiaomi soll sich dabei nicht auf das Online-Geschäft beschränken. Sobald die Präsenzläden des Netzbetreibers wieder öffnen, sollen diese zumindest teilweise mit Produkten von Xiaomi bestückt werden. Hier werden die Flagship-Läden in München, Köln, Hamburg sowie weiteren Städten als erstes bedient. Später kommen die „Live Stores“ in Berlin und Frankfurt am Main an die Reihe.

o2 bietet in seinem Online-Shop derzeit fünf Handys des chinesischen Herstellers an. Highlight ist da das Xiaomi Mi 10T Pro, das mit oder ohne Tarif erstanden werden kann. Sollten sich Kunden hier für den Tarif o2 Free M mit 20 GB monatlichen Datenvolumen entscheiden, dann werden sie mit 31,99 Euro im Monat zur Kasse gebeten. Etwas günstiger wird es unter anderem beim Xiaomi Mi 10 Lite oder beim Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

o2: Xiaomi-Fernseher und LED-Lampe kommen

o2 möchte bald den Smart-TV Xiaomi Mi 4S mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll und 4K-Auflösung anbieten. Mit dabei ist ein Triple-Tuner sowie Android TV. Amazon verkauft den Fernseher derzeit für 649 Euro. Deutlich günstiger ist da die Schreibtischlampe Xiaomi Mi Smart Desk Lamp 1S, die für 47,99 Euro angeboten wird. Das dimmbare LED-Licht bietet kaltes bis warmweißes Licht zwischen 30 und 520 Lumen.