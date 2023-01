Lenovo ist bekannt dafür, bei seinen Geräten sehr experimentierfreudig zu sein. Nicht jedes Produkt kommt dabei wirklich auf den Markt und hat einen großen Mehrwert, bis auf cool und ungewöhnlich zu sein. Mit dem Yoga Book 9i ist Lenovo jetzt aber ein Produkt gelungen, welches einen riesigen Mehrwert bietet und Laptops für immer verändern könnte. Günstig ist der Spaß aber nicht.

Lenovo Yoga Book 9i vorgestellt

Lenovo bietet schon seit vielen Jahren Laptops an, die durch ein 360-Grad-Scharnier und einen Touchscreen mehr können als andere Notebooks. Mit dem Yoga Book 9i geht Lenovo jetzt einen Schritt weiter. Dort sind nämlich zwei gleichgroße 13,3-Zoll-OLED-Displays mit hoher Auflösung verbaut. Der Bereich der Tastatur eines klassischen Notebooks wird durch ein zweites Display ersetzt. Klingt im ersten Moment unnötig, doch Lenovo schafft es, durch passendes Zubehör den Mehrwert herauszustellen.

So lässt sich das Yoga Book 9i aufklappen und horizontal oder vertikal in eine Halterung stellen. So habt ihr auf einen Schlag ein Dual-Display-Setup erschaffen. Zum Lieferumfang gehört eine Tastatur, die per Bluetooth arbeitet und so frei benutzt oder magnetisch befestigt werden kann. Außerdem gibt es noch einen Stift für handschriftliche Eingaben.

Wollt ihr das Yoga Book 9i als Laptop verwenden, könnt ihr das Display als Tastatur nutzen oder einfach die Bluetooth-Tastatur auf das Display legen, welche dann magnetisch befestigt wird und als Tastatur dient. Der restliche Bildschirm über oder unter der Tastatur dient dann als riesiges Touchpad oder kann für den Stift genutzt werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, wie im nachfolgenden Video gezeigt wird:

Lenovo Yoga Book 9i vorgestellt

Lenovo Yoga Book 9i ist teuer

Neue Ideen kosten immer etwas mehr Geld. Das Lenovo Yoga Book 9i erscheint im Juni 2023 in Deutschland und kostet hier ab 2.699 Euro. Es wird verschiedene Konfigurationen geben, sodass ihr das Modell wählen könnt, das zu euch passt. Die Halterung, Tastatur und der Stift sind aber immer dabei.