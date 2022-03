Es ist wieder soweit: Xbox legt nach und füllt seinen Game Pass mit frischen Spielen. Anfang März sind es ganze sieben Titel an der Zahl. Darunter befindet sich ein echtes Schmuckstück aus dem Jahr 2021, dass ihr euch im Gaming-Abo nicht entgehen lassen solltet. Ab wann und auf welcher Plattform ihr die neuen Games zocken könnt, verraten wir euch in einer praktischen Übersicht.

Xbox Store Facts

Xbox Game Pass: Volle Action mit Marvel's Guardians of the Galaxy

Der neue Monat März bringt auch wieder einen frischen Schwung an Spieletiteln für den Xbox Game Pass. Microsoft hat sich nicht lumpen lassen und eine fantastische Auswahl mit sieben Spielen an Land gezogen. Darunter befindet sich auch das beliebte und erst Ende 2021 erschienene Marvel's Guardians of the Galaxy.

Folgende Neuzugänge erwarten Abonnenten des Xbox Game Pass:

Far: Changing Tides (Cloud, Konsole, PC) – ab sofort

(Cloud, Konsole, PC) – ab sofort Microsoft Flight Simulator (Cloud) – ab sofort

(Cloud) – ab sofort Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Konsole, PC) – 3. März

(Konsole, PC) – 3. März Kentucky Route Zero (Cloud, Konsole, PC) – 10. März

(Cloud, Konsole, PC) – 10. März Lawn Mowing Simulator (Xbox One) – 10. März

(Xbox One) – 10. März Marvel's Guardians of the Galaxy (Cloud, Konsole, PC) – 10. März

(Cloud, Konsole, PC) – 10. März Young Souls (Cloud, Konsole, PC) – 10. März

Den PC Game Pass gibt es bei Amazon gerade im Angebot – zwei Monate zum Preis von einem. Falls ihr einmal hineinschnuppern wollt, ist das ein faires Angebot. Oder ihr checkt den umfangreicheren Xbox Game Pass Ultimate direkt im Microsoft-Store aus.

Welche Spiele verlassen den XGP im März?

Wie jeden Monat wird der Gaming-Katalog des Xbox Game Pass nicht nur mit neuen Games aufgefrischt, es verlassen auch wieder einige Titel den Abo-Service. Folgende Titel könnt ihr nur noch bis zum 15. März genießen:

Nier: Automata (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Phogs! (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Torchlight III (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) The Surge 2 (Cloud, Konsole, PC)

Ihr blickt bei den ganzen Gaming-Abos nicht mehr durch? Dann kann euch unsere praktische Übersicht mit Empfehlungen helfen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).