Die Mitte des Februars ist erreicht und damit ist es wieder Zeit für Zuwachs im Xbox Game Pass. Microsoft wird nicht müde, die Spielebibliothek mit immer neuen Inhalten frisch zu halten. Es erwarten die Abonnenten ganze sieben neuen Spiele. Und damit nicht genug: Dieses Mal packt der Konsolen-Riese sogar noch zwei Gratis-Monate für den Streaming-Anbieter Hulu mit oben drauf.

Xbox Game Pass: Freut euch auf 7 neue Titel

In der Monatshälfte des Februars erwartet Abonnenten des Xbox Game Pass wieder eine Fülle an frischen Games – ganze sieben an der Zahl! In folgender Auflistung erfahrt ihr, auf welche Titel ihr euch freuen könnt sowie wann und für welche Plattformen sie verfügbar sein werden (Quelle: Xbox Wire):

Mass Effect Legendary Edition (Cloud) – 15. Februar

(Cloud) – 15. Februar Madden NFL 22 (Konsole und PC) – 17. Februar

(Konsole und PC) – 17. Februar Total War: Warhammer 3 (PC) – 17. Februar

(PC) – 17. Februar Roboquest (PC ) – 22. Februar

(PC ) – 22. Februar Galactic Civilizations 3 (PC) – 24. Februar

(PC) – 24. Februar Super Mega Baseball 3 (Konsole) – 24. Februar

(Konsole) – 24. Februar Alice: Madness Returns (PC) – 28. Februar

Eigentlich sollten Xbox-One-Spieler bereits seit dem 17. Februar Hand an den Lawn Mowing Simulator legen können, doch wird sich der Release im Game Pass noch etwas verzögern.

Für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate gibt es wie immer noch einige Perks, die ihnen Ingame helfen. Dieses Mal für Halo Infinite, Apex Legends (nur Konsole), Madden NFL 22 und Eternal Return (nur PC). Doch das war noch nicht alles!

Film- und Serien-Freunde können sich über zwei Gratis-Monate im Streaming-Dienst Hulu freuen. Leider können deutsche Kunden Hulu nur über einen VPN-Dienst empfangen. Wenn ihr einen guten Anbieter sucht, können wir euch NordVPN empfehlen. Lest dazu mehr in unserem Artikel:

Welche Spiele verlassen den XGP?

Wie gewohnt fluktuiert das Angebot des Xbox Game Pass und daher werden auch bald wieder einige Spiele die Bibliothek verlassen. Folgende Games könnt ihr nur noch bis zum 28. Februar genießen:

Hypnospace Outlaw (Konsole, PC und Cloud)

(Konsole, PC und Cloud) Killer Quen Black (Konsole und Cloud)

(Konsole und Cloud) Stealth Inc 2 (Konsolen und Cloud)

(Konsolen und Cloud) Touhou Luna Nights (Konsole, PC und Cloud)

Zusätzlich wird Titanfall durch die Verbindung mit EA Play den Xbox Game Pass am 1. März 2022 verlassen.

