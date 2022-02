Nach etlichen Monaten des Schweigens hat Netflix endlich bekanntgegeben, wann die vierte Staffel der Erfolgsserie Stranger Things beim Streaming-Dienst verfügbar ist. Der Startschuss fällt am 27. Mai 2022. Doch für Fans gab es auch eine schockierende Nachricht – denn Netflix verriet auch, dass die Show ein Ablaufdatum hat.

Netflix-Hit: Stranger Things Staffel 4 hat endlich einen Starttermin

Im Sommer 2019 startete die dritte Staffel von Stranger Things – das ist inzwischen mehr als 2,5 Jahre her. Seitdem warteten die Fans auf die Bekanntgabe des Starttermins für die vierte Staffel. Netflix goss innerhalb der letzten Monate immer wieder Öl ins Feuer und veröffentlichte zahlreiche Teaser-Trailer zur nächsten Season, äußerte sich jedoch nie zu einem potenziellen Startschuss – bis jetzt!

Auf Twitter gab der Streaming-Dienst nun endlich offiziell bekannt, wann die neuen Folgen verfügbar sind: ab dem 27. Mai 2022. Doch die Sache hat einen Haken. Denn anstatt alle Folgen auf einen Schlag zur Verfügung zu stellen, hat sich Netflix dazu entschieden, die Staffel in zwei Parts aufzuteilen. Während der erste Teil wie geplant Ende März online geht, startet der zweite Abschnitt erst am 1. Juli 2022 – also 5 Wochen später.

Der aktuelle Trailer zur vierten Staffel zeigt, wohin die Reise dieses Mal anscheinend geht:

Stranger Things 4: Willkommen in Kalifornien | offizieller Trailer

Stranger Things: Fünfte Staffel läutet das Finale ein

Im gleichen Post erwähnte Netflix noch ein weiteres Detail, das Fans der Serie schockieren könnte: Die vierte Staffel wird die vorletzte Season sein. Mit der fünften Staffel wird die Serie dann endgültig abgeschlossen.

Netflix stellt jedoch weitere Spin-Offs und Auskopplungen in Aussicht:

„Es gibt in der Welt von ‚Stranger Things‘ noch viele aufregende Geschichten zu erzählen: neue Abenteuer, neue unerwartete Helden.“

Gut möglich, dass Fans auch nach dem Ende der Hauptserie von Netflix neues Futter spendiert bekommen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

