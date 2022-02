Chrome steht auf dem Desktop in einer neuen Version bereit. Der Browser von Google hat ein paar interessante Neuerungen erhalten, die das Teilen von Inhalten betreffen. Auch um die Themen Sicherheit und Screenshots hat sich Google bei der Entwicklung gekümmert.

Google hat die Desktop-Variante seines Browsers in einer neuen Version veröffentlicht. Bahnbrechende Neuerungen sind hier zwar nicht zu finden, doch das Update auf Chrome 98 lohnt sich in jedem Fall. Nach Angaben des Konzerns wurden 27 Sicherheitslücken gestopft. Acht davon besaßen ein „hohes“ Risiko, wobei sich Google mit weiteren Details zurückhält. Neben mehr Sicherheit gibt es auch ein paar kleiner neue Funktionen.

Google Chrome 98: Inhalte einfacher teilen

Im Freigabesymbol der Adressleiste sind neue Möglichkeiten zum Teilen von Inhalten zu finden. Nutzer können Links an Freunde oder an das eigene Smartphone senden. Auch QR-Codes lassen sich an dieser Stelle generieren. Darüber hinaus besteht nun die praktische Möglichkeit, einen Tab direkt auf ein anderes Gerät zu streamen. Nichts geändert hat sich hingegen an der Teilen-Funktion für soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter.

In den Einstellungen lässt sich jetzt unter dem Punkt „Sicherheit und Datenschutz“ ein Leitfaden finden, der Nutzer bei der Überprüfung von Datenschutz- und anderen Sicherheitseinstellungen behilflich ist (Quelle: Google Chrome Releases).

Für Entwickler hat Google die neuen Funktionen im Video zusammengefasst:

Google Chrome 98: Das sind die Browser-Änderungen

Chrome-Browser mit verstecktem Screenshot-Tool

Bei Chrome 98 ist auch ein neues Screenshot-Tool mit dabei, das sich allerdings versteckt und erst über die Chrome-Flags aktiviert werden muss (chrome://flags/#sharing-desktop-screenshots).

Nach Aktivierung erscheint im Freigabemenü die neue Option „Screenshot“. Darüber kann ein beliebiger Teil des Browser-Fensters ausgewählt werden, um ihn als Screenshot in die Zwischenablage zu kopieren. Bisher handelt es sich hierbei aber noch nicht um ein fertiges Feature, es kann also zu Problemen kommen.