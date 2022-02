DAZN hat die Preise kräftig angehoben. Um das „Netflix des Sports“ weiter günstiger anschauen zu können, lohnt sich ein Besuch bei Aldi. Dort werden Prepaid-Karten zum alten Preis angeboten. Davon können auch Bestandskunden profitieren.

Beim Streaming-Anbieter DAZN sind die monatlichen Preise zuletzt deutlich angehoben worden. Statt 14,99 Euro sollen Neukunden nun gleich 29,99 Euro im Monat auf den Tisch legen. Auch das Jahresabo ist fast doppelt so teuer wie zuvor, denn nun werden statt 149,99 bei DAZN 274,99 Euro verlangt. Bestandskunden gibt der Sport-Streaming-Anbieter noch eine Gnadenfrist bis zum 31. Juli 2022. Danach dürften auch hier die Preise stark anziehen.

DAZN: Sport-Streaming günstiger bei Aldi

Verärgerte Kunden, die schon mit einer Kündigung geliebäugelt hatten, sollten sich das neue Angebot von Aldi genauer ansehen. Dort werden Prepaid-Karten für DAZN nämlich weiter zum alten Preis angeboten. Monatlich fallen über die Gutschein-Codes beim Discounter 14,99 Euro für DAZN an. Aldi zufolge können die Prepaid-Karten bis zu drei Jahre nach Erwerb noch eingelöst werden. So kann selbst die nächste Preiserhöhung bei DAZN – falls sie in den nächsten drei Jahren kommt – umgangen werden.

Über die Aldi-Karten kann ein bestehendes Abonnement verlängert oder auch ein neues begonnen werden (Quelle: Welt). Bestandskunden sollten also mit der Einlösung noch bis Ende Juli warten und schauen, ob und wie genau DAZN für sie die Preise erhöht. Neukunden hingegen brauchen nicht zu warten, da für sie offiziell bereits die neuen DAZN-Preise gelten.

DAZN: Gutschein-Codes bei Aldi für 14,99 Euro

Aldi bietet neben einer Monatskarte für 14,99 noch eine weitere Variante an, die über eine Laufzeit von drei Monaten verfügt und für 44,99 Euro zu haben ist. Pfennigfuchser können sich also drei der Monatskarten sichern, falls sie zwei Cent sparen möchten. In diesem Fall müssen aber auf der Webseite oder der App von DAZN drei statt nur einer der Gutschein-Codes eingegeben werden.