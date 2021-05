Mit Stranger Things konnte Netflix einen echten Überraschungshit landen. Aktuell warten alle gebannt auf neue Informationen zur vierten Staffel – doch die sind noch Mangelware. Nun wurde jedoch ein neuer Trailer veröffentlicht, der für Begeisterung bei den Fans sorgt.

Stranger Things Facts

Stranger Things: Zweiter Trailer zu Staffel 4 veröffentlicht

Fast zwei Jahre liegt die Veröffentlichung der dritten Staffel von Stranger Things schon zurück. Seitdem warten die Fans ungeduldig auf Neuigkeiten zur nächsten Season, doch diese sind rar gesät. Lediglich einen kurzen Teaser ließ sich Netflix im Februar des letzten Jahres aus den Rippen leiern.

Nun gibt es endlich wieder Futter für die Fans der Kultserie – und zwar in Form eines neuen Trailers mit dem Titel „Elfi, hörst du zu?“:

Stranger Things: Was passiert im neuen Trailer zur 4. Staffel?

Der Trailer deutet an, dass die vierte Staffel von Stranger Things Elevens Vergangenheit näher beleuchten wird. Im Video zu sehen ist eine unterirdische Anlage, in der zahlreiche Kinder beherbergt werden. Diese spielen in einem großen Raum miteinander und stehen dabei unter ständiger Beobachtung.

Anschließend sieht man eine Figur von hinten, die dem Leiter im Hawkins National Laboratory Dr. Martin Brenner sehr ähnlich sieht. Er betritt den Raum und erzählt den Kindern, dass er heute etwas ganz Besonderes für sie geplant hat.

Während dieser Sequenz hört man im Hintergrund das schwere Atmen eines Kindes, während die Kamera eine Drehung um 180 Grad macht und anschließend einen Blick auf eine Tür mit der Nummer 11 freigibt – das Zimmer von Eleven.

Neuer Trailer zu Stranger Things 4: Der Teufel steckt in der Videobeschreibung

Viele Informationen hält auch der neue Trailer zur vierten Staffel von Stranger Things nicht bereit. Ein Blick in die Videobeschreibung offenbart jedoch ein kleines Geheimnis: „002/004“ steht dort geschrieben. Fans werden sich sicherlich daran erinnern, dass in der Videobeschreibung des ersten Teaser-Videos „From Russia with love...“ etwas Ähnliches stand: 001/004.

Es scheint also, als ob es noch zwei weitere Teaser oder Trailer gibt, bevor die neue Staffel von Stranger Things erscheint oder Netflix zumindest den Startschuss der neuen Season bekannt gibt.

Ihr habt das Gefühl, dass ihr schon fast alles auf Netlix gesehen habt? Wir hätten da noch einige Geheimtipps für euch:

Da bleibt nur zu hoffen, dass die Produzenten dieses Mal deutlich schneller mit Nachschub um die Ecke kommen. Bei diesem Tempo würde die nächste Staffel nämlich frühestens 2024 erscheinen. GIGA hält euch auf dem Laufenden.