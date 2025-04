Red Dead Redemption 2: Fundorte der Hehler

Als Ganove werdet ihr in Red Dead Redemption eure illegal erworbene Beute – samt gestohlener Pferde – nur bei einem Hehler los. Damit ihr die vier normalen Hehler und den Pferdehehler schnell findet, haben wir für euch die Fundorte auf der Karte markiert.

Hehler sind nicht nur für das Verkaufen von Wertgegenständen praktisch. Bei ihnen könnt ihr auch diverse Items, Rezepte und Broschüren kaufen. Zudem könnt ihr nur bei ihnen Amulette und Talismane herstellen, nachdem ihr die nötigen Materialien der legendären Tiere beschafft habt. Die folgende Karte zeigt euch auf einen Blick alle vier Fundorte von Hehlern und des Pferdehehlers in RDR 2:

Karte mit allen Hehlern in Red Dead Redemption 2.

So findet ihr alle Hehler in RDR 2

Die vier Hehler befinden sich alle recht dicht beieinander im Osten der Weltkarte. Sie werden mit einem kleinen Schildsymbol mit einem X darauf markiert. Neben den normalen Hehlern gibt es auch einen Wagenhehler und einen Pferdehehler.

Bei Hehlern könnt ihr auch einige Waffen, Vorräte und coole Masken kaufen. Habt ihr euch im normalen Spielverlauf die diversen Taschen für Items in eurem Lager nicht hergestellt, verkaufen euch Hehler diese ab Epilog 1 direkt ohne Herstellungsmaterialien zu einem einfachen Verkaufspreis.

Hehler bei der Emerald Ranch (auch Wagenhehler)

Im Süden der Emerald Ranch findet ihr einen Hehler, der euch zugleich auch gestohlene Kutschen abkauft. Dies ist allerdings erst nach der Story-Mission „Die Rückgrate Amerikas“ in Kapitel 2 möglich. Habt ihr einen Wagen gestohlen, fahrt ihn einfach zum Hehler, der euch dann automatisch seine Scheune öffnen wird, in der ihr die Kutsche parken könnt.

Fundort des Hehlers bei der Emerald Ranch.

Hehler im Van-Horn-Handelsposten

Am nördlichen Kai des Van-Horn-Handelspostens steht euch ein Hehler mit seinem Geschäft zu Diensten.

Fundort des Hehlers in Van Horn.

Hehler in Rhodes

Nicht direkt in Rhodes, sondern etwas nördlich des Ortes könnt ihr einen weiteren Hehler finden.

Fundort des Hehlers in Rhodes.

Hehler in Saint Denis

Etwas versteckt auf dem Markt von Saint Denis könnt ihr ein kleines Geschäft mit einem Hehler finden. Ganz in der Nähe findet ihr übrigens auch einen Trapper.

Fundort des Hehlers in Saint Denis.

Pferdehehler in Clemens Cove

Die Pferdehehler Clay und Clive kaufen euch in Clemens Cove nordwestlich von Rhodes gestohlene Pferde ab. Dabei zahlen sie euch mehr als Stallbesitzer. Für gekaufte Pferde hingegen zahlen sie weniger als Stallbesitzer. Ihre Dienste stehen euch nach der Story-Mission „Pferdefleisch zum Abendbrot“ in Kapitel 3 zur Verfügung. Ihr Hufeisensymbol mit einem X wird euch immer nur dann eingeblendet, wenn ihr euch auf einem gestohlenen Pferd befindet.

Fundort des Pferdehehlers in Clemens Cove.

Sämtliche Hehler verfügen über dasselbe Warenangebot, dass sich mit fortschreitenden Spielverlauf um weitere Gegenstände erweitert. Ihr solltet sie also regelmäßig aufsuchen, um zu sehen, was sie Neues an Waren im Angebot haben.

