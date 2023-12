Stardew Valley: Linus' Korb finden

Habt ihr in Stardew Valley einen Brief von Linus bekommen, wo er euch bittet, seinen geliebten Beerenkorb zu finden? Kein Grund zu verzagen: Auch wenn dieser gut versteckt ist, mit unserem Guide findet ihr schnell Linus‘ Korb.

Fundort von Linus‘ Brombeerenkorb

Am 8. Herbst des ersten Jahres bekommt ihr von Linus einen Brief, in dem er euch erzählt, dass ihm sein treuer Beerenkorb abhandengekommen ist. Wenn ihr ihn findet, ist Linus euch nicht nur unendlich dankbar, sondern belohnt euch auch mit einem Freundschaftsherz. Macht ihr euch auf die Suche, ist der Fundort des Korbes gar nicht so offensichtlich.

Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt euch in Kürze, wo ihr den Brombeerenkorb für Linus finden könnt:

Geht von eurer Farm aus einen Bildschirm weiter nach rechts. Lauft nun hoch zu dem Bus, mit dem ihr hier am Spielstart angekommen seid. Lauft nach links von dem Bus durch. Kurz vor dem Tunnel findet ihr den Korb an der rechten Straßenseite. Sammelt den Korb ein und bringt in letztlich zu Linus.

Das war einfach, oder? Wenn man nicht genau weiß, wie der Brombeerenkorb aussieht, kann man diesen aber auch schnell mal übersehen. Er sieht eher aus wie eine große Schüssel oder eine altmodische Wanne.

Linus den Brombeerenkorb überreichen

Den Brombeerkorb habt ihr gefunden, doch wo genau hält sich Linus jetzt auf, der euch auf diese Suche geschickt hat? Der Ausgestoßene befindet sich in seinem Zelt nördlich von Pelican Town. Damit ihr ihn findet, müsst ihr, wenn ihr in Pelican Town seid, einfach nach Norden gehen, dann am Community Center rechts vorbei und immer weiter nördlich halten. Im Westen von den Minen könnt ihr dann sein Zelt finden.

Was tun, wenn Linus nicht da ist? Entweder ist Linus am See, südöstlich vom Zelt oder er treibt sich irgendwo in Pelican Town herum. Sollte Linus nicht auffindbar sein, müsst ihr am nächsten oder an einem anderen Tag zurückkehren und ihm dann seinen Brombeerenkorb überreichen.