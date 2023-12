Stardew Valley: Iridium farmen und Iridiumbarren herstellen

Das beste Erz in Stardew Valley ist Iridium. Damit verbessert ihr Werkzeuge auf die höchste Stufe und stellt nützliche Gegenstände wie den Iridium-Sprinkler oder die Iridium-Angel her. Da das Erz nur sehr selten zu finden ist, möchten wir euch in diesem Guide hilfreiche Tipps zum Iridium farmen geben, damit ihr euer Hab und Gut mit den besten Werkzeugen bearbeiten könnt.

Stardew Valley Facts

Iridium ist das begehrteste Material in Stardew Valley, weil ihr damit äußerst praktische Gegenstände herstellen und Werkzeuge immens verbessern könnt. So verbraucht ihr mit besserem Werkzeug weniger Energie und könnt noch länger und intensiver auf eurer Farm arbeiten.

Iridium in der Mine farmen

Für fünf Iridium-Barren benötigt ihr 25 Iridiumerz. Damit wertet ihr eines eurer Werkzeuge auf die maximale Stufe auf. Zusätzlich empfehlen wir euch Gegenstände wie den Iridium-Sprinkler oder das Iridiumband, die eure Arbeit weiter perfektionieren. Da ihr dafür neben Iridium auch eine Menge Gold benötigt, zeigen wir euch, wie ihr schnell Geld verdienen könnt. Schon bei Spielbeginn könnt ihr etwas Iridium farmen. Wir haben einige Methoden für euch aufgelistet:

Begebt euch in den Minen auf höhere Ebenen. Hier verstecken sich manchmal Fundorte von Iridium. Die Mine ist gerade am Anfang des Spiels voller Gefahren, aber keine Sorge, wir führen euch an der Hand durch alle Bedrohungen der Mine.

Hier verstecken sich manchmal Fundorte von Iridium. Die Mine ist gerade am Anfang des Spiels voller Gefahren, aber keine Sorge, wir führen euch an der Hand durch alle Bedrohungen der Mine. Stoßt ihr auf Monster mit hohem Level, solltet ihr diese immer versuchen zu besiegen. Sie lassen manchmal Iridiumerz als Belohnung fallen.

Beim Fangen der besten Fische jeder Jahreszeit, angelt ihr euch manchmal Truhen aus dem Wasser. Diese können Erz enthalten.

Diese können Erz enthalten. In Geoden ist das Aufkommen von Iridium ziemlich hoch. Schmied Clint muss die sogenannten Omni-Geoden allerdings erst aufbrechen.

Nutzt ihr diese Methoden, werdet ihr Ewigkeiten brauchen, um mehrere Werkzeuge verbessern zu können. Deshalb geben wir euch nun den ultimativen Tipp, wie ihr genügend Iridium farmen könnt.

Schädelhöhle freischalten und Iridium finden

Es gibt einen Ort, an dem ihr besonders viel Iridiumerz finden könnt: die Schädelhöhle in der Wüste. Um dieses Gebiet zu erreichen, müsst ihr folgende Schritte abschließen:

Repariert den Bus, damit ihr in die Wüste (Calico-Wüste) fahren könnt. Erreicht Ebene 120 der normalen Minen und erhaltet den Schädelschlüssel als Belohnung.

Dieser Bus bringt euch zur Calico-Wüste und zur Schädelhöhle, wo ihr mehr als genug Iridium finden werdet. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Bevor ihr euch nun der Schädelhöhle widmet, solltet ihr einige wichtige Items mitnehmen. Dieses Gebiet wird nämlich von vielen mächtigen Kreaturen heimgesucht, die euch das Farmen von Iridium erschweren. Außerdem gibt es in der Schädelhöhle keine Speicherpunkte: Wenn es einmal vorbei ist, müsst ihr von vorne beginnen. Nehmt Folgendes mit:

Eine Gold-Spitzhacke

Eine Waffe , die viel Schaden austeilen kann (wie zum Beispiel das Galaxieschwert, welches ihr in der Calico-Wüste finden könnt)

, die viel Schaden austeilen kann (wie zum Beispiel das Galaxieschwert, welches ihr in der Calico-Wüste finden könnt) Jede Menge Steine , damit ihr euch genügend Treppen herstellen könnt – alternativ baut ihr euch Gestein in der Mine mit einer Spitzhacke ab, indem ihr die großen Brocken zerschmettert

, damit ihr euch genügend Treppen herstellen könnt – alternativ baut ihr euch Gestein in der Mine mit einer Spitzhacke ab, indem ihr die großen Brocken zerschmettert Craftet euch schon vorher ein paar Treppen – nur für den Fall

– nur für den Fall Genügend Nahrung , damit ihr Energie und Leben regeneriert

, damit ihr Energie und Leben regeneriert Ein paar Bomben, um bei der Minenarbeit Zeit zu sparen. Der Wüstenhändler verkauft eine Bombe gegen fünf Quarz, bringt also auch Quarz mit, um einige Bomben zu erwerben

Ein Teleport-Totem, mit dem ihr euch sicher und schnell zurück zur Farm teleportiert

Dieses Inventar ist nicht zwingend notwendig, dennoch raten wir euch zu einer derartigen Ausrüstung. Zudem solltet ihr nun euren Speicherstand sichern, damit ihr hier erneut einsteigen könnt, sollte etwas schief gehen.

Iridium farmen in der Schädelhöhle

Setzt euch in den Bus und fahrt so früh wie möglich in die Wüste, ab 10 Uhr ist Pam am Start, um den Bus zu fahren. Mit dem Schädelschlüssel gelangt ihr in die Schädelhöhle, wo ihr jede Menge Iridium finden könnt. Wenn ihr wissen wollt, wo die Points-of-Interest sich in Stardew Valley befinden, dann stattet unserem Guide zu Stardew Valley-Karte einen Besuch ab.

Zunächst solltet ihr einige Treppen einsetzen, damit ihr die unteren Ebenen der Höhle erreicht. Ab einer Level-Tiefe von 100 erhöht sich das Aufkommen von Iridiumerz immens, da ihr hier auch stärkere Monster antrefft. Die Fähigkeiten „Geologe“ und „Ausgräber“ in „Minenarbeit“ solltet ihr ebenfalls freischalten.

Mehrere Iridiumader könnt ihr mit nur einer Bombe sprengen. Das spart Zeit und Kraft. (Screenshot GIGA Games)

Entdeckt ihr Iridiumader, setzt ihr die mitgebrachten Bomben ein. Entfernt euch von der Explosion, andernfalls müsst ihr wertvolle Items zur Regenerierung von Gesundheit einsetzen. Habt zudem immer ein Auge auf die Zeit und teleportiert euch rechtzeitig zurück zur Farm, indem ihr das Teleport-Totem einsetzt.

Im Dorf angekommen, füttert ihr euren Brennofen mit Kohle, um aus jeweils 25 Iridium-Erz ganze fünf Iridium-Barren herzustellen. Jetzt könnt ihr eure Waffen endlich verbessern. Habt ihr Schwierigkeiten beim Iridium farmen, könnt ihr euch an den Mods für Stardew Valley bedienen, die euch unter anderem ein Cheat-Menü spendieren.

Alternative Fundorte von Iridium

Es gibt viele weitere Quellen und Fundorte für Iridiumerz, die wir euch hier am Ende des Guides noch vorstellen möchten:

Zwei Arten von Monstern lassen mit geringer Wahrscheinlichkeit Iridium-Barren fallen, wenn ihr sie in den tiefen Ebenen der Mine erledigt: Schattenbestien und Schattengeister.

Bei Sandy in der Calico-Wüste könnt ihr Omni-Geoden kaufen, die der Schmied für euch öffnen kann. Diese scheinen zwar teuer zu sein, aber lohnen sich, denn da drin könnt ihr neben Iridium auch wertvolle Gegenstände wie Prismatische Scherben finden, die sich perfekt als Geschenk für die Dorfbewohner eignen.

kaufen, die der Schmied für euch öffnen kann. Diese scheinen zwar teuer zu sein, aber lohnen sich, denn da drin könnt ihr neben Iridium auch wertvolle Gegenstände wie Prismatische Scherben finden, die sich perfekt als Geschenk für die Dorfbewohner eignen. Die Statue der Perfektion produziert täglich zwei bis acht Iridiumerz – ihr erhaltet sie, wenn alle vier Kerzen an Großvaters Schrein brennen und ihr damit interagiert.

produziert täglich zwei bis acht Iridiumerz – ihr erhaltet sie, wenn alle vier Kerzen an Großvaters Schrein brennen und ihr damit interagiert. Im Steinbruch könnt ihr Iridiumadern oder Mystische Steine finden, die auch Iridium liefern.

könnt ihr Iridiumadern oder Mystische Steine finden, die auch Iridium liefern. Ein Meteorit , welcher als zufälliges Ereignis auf eure Farm krachen kann, bringt euch sechs Iridiumerz ein.

, welcher als zufälliges Ereignis auf eure Farm krachen kann, bringt euch sechs Iridiumerz ein. Ab und zu ist Iridium auch im Angebot des Reisewagens (freitags und sonntags im Zundersaftwald zu treffen)

Stardew Valley | Trailer zum Multiplayer-Modus

