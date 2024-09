Stardew Valley: Mine freischalten, Essen für Mine und weitere Tipps

In Stardew Valley verspricht euch eine Expedition in die Mine grenzenloses Reichtum. Es ist aber nicht ganz ungefährlich da unten: Monster lauern in jeder Ecke und wollen euch das Garaus machen. Nicht mit unseren Tipps – wir begleiten euch mit diesem Guide sicher durch die Mine.

Mine freischalten

Natürlich steht in Stardew Valley der Ackerbau im Vordergrund. Doch wenn ihr Lust auf Abwechslung hat oder vor allem wertvolle Ressourcen sammeln wollt, müsst ihr einen Gang in Pelican Towns hauseigene Mine machen. Dort findet ihr Erz, Edelsteine, Ausrüstung und mehr. Doch wie gelangt ihr überhaupt dorthin?

Die Mine befindet sich im Nordosten der Stadt auf der anderen Flussseite, rechts von Linus‘ Zelt. Sie wird freigeschaltet ab dem 5. Tag des ersten Frühlings. Keine Sorge: Verpassen könnt ihr das Ereignis nicht, ein Brief wird euch darüber informieren.

Ihr findet die Mine im Nordosten der Stadt ab Tag 5 des ersten Frühlings. (© Screenshot GIGA Games)

Mine: Wie funktioniert sie?

Die Mine von Stardew Valley besteht aus 120 Etagen, wobei euer Fortschritt in die Tiefe alle fünf Etagen gespeichert wird. Das bedeutet: Wenn ihr bis Etage 25 kommt, könnt ihr an einem anderen Tag mittels Fahrstuhl ab Level 25 weitermachen. Hört ihr bei Stufe 23 auf, wird eure Reise nächstes Mal ab Etage 20 beginnen.

Wenn ihr von einer Etage in die nächste kommen wollt, müsst ihr erst eine Leiter finden. Diese versteckt sich unter einem der Stein und die Suche nach ihr kann sich oft als äußerst frustrierend erweisen. Mit Bomben könnt ihr etwas schneller die Gegend von Steinen befreien und so die Leiter finden. Es gibt auch oft mehr als eine Leiter pro Etage.

Wenn ihr Glück habt, findet ihr die Treppe schnell. Ansonsten kann es auch bis zum letzten Stein dauern. (© Screenshot GIGA Games)

Wenn während eurer Minenerkundung eure Gesundheit auf null fällt, werdet ihr ohnmächtig und erwacht wieder in der Eingangshalle der Mine, erfreulicherweise von einem Bewohner der Stadt entdeckt. Dabei verliert ihr 10 % eures Geldes und eure Gegenstände. Das Werkzeug kriegt ihr per Post wieder zugesendet, für den Rest müsst ihr Marlon in der Abenteurergilde einen Besuch abstatten und könnt ihr einen einzigen Gegenstand zurückkaufen.

Alle 10 Etagen erwartet euch eine Schatztruhe, in der ihr wertvolle Items findet. (© Screenshot GIGA Games)

Alle 10 Level befindet sich in der Mine eine besondere Etage, wo ihr Belohnungen wie Waffen und Ausrüstung bekommt. Diese sind aber meistens gar nicht so gut.

Tipp: Wenn ihr die Quest im Gemeinschaftszentrum abschließt, dann wird euch eine Art „Schnellreise“ freigeschaltet. Vom Heizungskeller des Community Centers aus könnt ihr dann mit der Lore zur Mine fahren, zum Schmied oder zur Bushaltestelle und zurück.

15 Tipps zum Überleben in der Mine

Wenn ein Nebel erscheint, dann müsst ihr Augen und Ohren offen halten, denn dann greifen euch vermehrt Feinde an. (© Screenshot GIGA Games)

Keine Frage, die Arbeit in der Mine ist durchaus eine Herausforderung und kostet eine Riesenmenge Zeit und Ausdauer für euren kleinen Farmer. Deshalb haben wir für euch hier ein paar nützliche Tipps für die Mine:

Begebt euch immer mit voller Gesundheit in die Mine. Nehmt euch immer etwas Essen und Trinken (zum Beispiel Kaffee) mit in die Mine oder craftet euch ein Lebenselixier, sodass ihr nicht in der Mine zusammenklappt. Dabei würdet ihr nicht nur Items verlieren, sondern auch viel Geld. Erweitert euren Rucksack so früh wie möglich. Nichts ist ärgerlicher als nicht genug Platz im Inventar zu haben, um all die tollen Sachen mitzunehmen, die ihr findet. Mit Teleport-Totems könnt ihr, wenn ihr durch Monster oder Zeit in Bedrängnis kommt, schnell abhauen und so euren euch und euren Loot retten. Bomben sind großartig, um Zeit und Ausdauer zu sparen und schnell die Treppe zum nächsten Level zu finden. Also nehmt unbedingt welche mit, wenn ihr könnt. Verbessert eure Spitzhacke so schnell wie möglich, wenn ihr viel Zeit in der Mine verbringen wollt. Die Investition lohnt sich auf jeden Fall. Achtet immer auf die Zeit. In der dunklen Mine kann es schon einmal vorkommen, dass ihr die Zeit vergesst, doch um 2 A.M. klappt ihr zusammen – das ist schlecht, da ihr auch hier eine Menge einbüßt. Plant also genug Zeit für den Rückweg nach Hause ein. Nutzt vor allem Regentage, um in der Mine zu arbeiten, dann müsst ihr nämlich nicht eure Pflanzen gießen und spart dadurch Zeit und Kraft. Ebenso sind Tage, an denen ihr besonders viel Glück habt, gut geeignet. Euer tägliches Glück-Level erfahrt ihr, wenn ihr mit dem TV in eurem Haus interagiert und euch das Wahrsagerprogramm anhört. Dann findet ihr in der Mine bessere Sachen. Tötet zuerst alle Gegner auf der Etage, um an eine Leiter zu gelangen. Habt ihr alle erledigt, dann macht euch an die Steine. Das Hacken von Steinen kostet in der Regel mehr Ausdauer als das Bekämpfen der Monster. Übrigens: Wenn es anfängt zu flimmern oder nebelig zu werden, dann werdet ihr von noch mehr Feinden angegriffen. Zerstört Fässer und Kisten, denn da drin verstecken sich ebenso wertvolle Gegenstände! Stellt euch ab Bergbaulevel 2 eine Treppe aus 99 Steine her, auch damit könnt ihr eine Etage überspringen. Eignet sich gut als Notfalllösung und spart Zeit. Nutzt Steine als Deckung vor Feinden und tötet fliegende Gegner zuerst, weil sie ansonsten schnell euer Leben sinken lassen. Kauft euch bessere Waffen bei der Abenteurergilde, sowie Stiefel und Ringe, die eure Fähigkeiten steigern. Alte Ausrüstung könnt ihr hier außerdem wieder verkaufen. In eurer Verkaufs-Box auf der Farm werdet ihr kein Geld mehr dafür bekommen. Wenn ihr Geoden findet, dann bringt sie zum Schmied. Er öffnet sie für euch gegen kleines Geld und ihr könnt darin tolle Gegenstände finden. Schließt so schnell wie möglich die Quest im Community Center ab, um die Lore freizuschalten, mit der ihr schnell reisen könnt.

In dem folgenden Guide haben wir für euch zudem viele weitere nützliche Tipps für euer Farmleben in Stardew Valley zusammengestellt: Die besten Stardew Valley-Tipps.

Minenarbeit-Fähigkeit erhöhen

Die Fähigkeit „Minenarbeit“ könnt ihr Stufe für Stufe durch die Arbeit in der Mine erhöhen. Dadurch wird auch eine Spitzhacke effizienter. Zudem schaltet ihr Rezepte und Berufe frei, die euch das Leben leichter machen.

Wenn ihr im Nachhinein bereut, den falschen Beruf für eure Zwecke gewählt zu haben, könnt ihr als PC-Spieler mit diesem Trick den Beruf wieder ändern.

Level 1: Kirschbomben-Rezept

Kirschbomben-Rezept Level 2: Treppen-Rezept

Treppen-Rezept Level 3: Bergarbeiter-Leckerbissen-Rezept

Bergarbeiter-Leckerbissen-Rezept Level 4: Glühsteinring-Rezept und Rezept zum Umwandeln von Kupferbarren zu Eisenbarren

Glühsteinring-Rezept und Rezept zum Umwandeln von Kupferbarren zu Eisenbarren Level 5: Ihr könnt euch für einen Beruf entscheiden (Minenarbeiter oder Geologe)

Ihr könnt euch für einen Beruf entscheiden (Minenarbeiter oder Geologe) Level 6: Bomben-Rezept

Bomben-Rezept Level 7: Rezept zum Umwandeln von Eisenbarren zu Goldbarren

Rezept zum Umwandeln von Eisenbarren zu Goldbarren Level 8: Mega-Bombe-Rezept

Mega-Bombe-Rezept Level 9: Kristallarium-Rezept

Kristallarium-Rezept Level 10: Ihr könnt eine Spezialisierung wählen (Minenarbeiter -> Schmied oder Erzsucher, Geologe -> Ausgräber oder Gemmologe)

Etage 120 erreicht: und jetzt?

Wenn ihr die letzte Etage, also Etage 120, erreicht, dann erhaltet ihr den Schädelschlüssel, mit dem ihr Zugang zum einer weiteren Mine in der Wüste erhaltet und somit auch zu einer neuen großen Herausforderung. Um dorthin zu gelangen müsst ihr aber zuerst via Gemeinschaftszentrum den Bus reparieren. Die Schädelhöhle ist ein endloser Dungeon voller Gefahren, der aber noch bessere Belohnungen als die normale Mine verspricht.

Zudem gibt es seit Update 1.5 auf der Ingwer-Insel, die ihr freischalten könnt, den Vulkan-Dungeon, der allerdings nur aus zehn Etagen besteht.

Ressourcen – das findet ihr in der Mine

In der Mine werdet ihr auf viele Dinge stoßen, die ihr einsammeln könnt und die euch später noch nützlich werden oder Geld und Freundschaftsherzen beim Verschenken bringen. Dabei handelt es sich um Mineralien wie beispielsweise Quarz, Artefakte, Erze, Ton, Kohle, Höhlen-Karotten und mehr. Ihr solltet also immer eure Spitzhacke im Rucksack haben. Je tiefer ihr in der Mine voranschreitet, umso mehr und umso bessere Erze könnt ihr hier drin finden. Dabei erwarten euch diese Schmuckstücke:

Wertvolles Gestein erkennt ihr in der Mine anhand der bunten Kristalle, die in dem Stein stecken. Die Erze werdet ihr in einer überwältigend großer Menge für eure Farm brauchen. (© Screenshot GIGA Games)

Folgendes findet ihr in den Minen:

Edelsteine: Amethyst, Topas, Quarz/Feuerquarz, Erdkristall, Aquamarin, Jade, gefrorene Träne, Smaragd, Rubin, Diamant

Amethyst, Topas, Quarz/Feuerquarz, Erdkristall, Aquamarin, Jade, gefrorene Träne, Smaragd, Rubin, Diamant Erze: Kupfer, Eisen, Gold und mit Glück Iridium

Kupfer, Eisen, Gold und mit Glück Iridium Ressourcen wie Geoden, Kohle, Stein, Holz, Harz, Saat und Lebensmittel wie Höhlenkarotten

wie Geoden, Kohle, Stein, Holz, Harz, Saat und Lebensmittel wie Höhlenkarotten Waffen und Ausrüstung

Artefakte für das Museum

Achtet darauf, jeweils eins von jedem Edelstein zu behalten, da auch diese dem Museum gespendet werden können und euch dadurch zusätzliche Belohnungen winken. Außerdem erfreuen sich viele der Bewohner an der Beute aus den Minen: Abigail würde sich so sehr über einen Amethysten freuen... Welche Geschenke sonst die Bewohner von Pelican Town bevorzugen haben wir für euch in einem ausführlichen Guide zusammengestellt: Stardew Valley – die besten Geschenke für Dorfbewohner.

Beste Gerichte für die Mine

Mit passenden Gerichten könnt ihr euch auf eurem Abenteuer durch die Mine verstärken, euer Glück erhöhen und schneller leveln. Denkt daran, dass ihr nicht die Effekte mehrere Gerichte gleichzeitig haben könnt, aber Gerichte und Getränke zu separaten Kategorien gehören und zeitgleich genutzt werden können.

Diese Gerichte eignen sich besonders gut für die Mine:

Beeren: Diese könnt ihr vor allem im Sommer in Überfluss sammeln und damit schnell und kostengünstig euer Leben wiederherstellen.

Diese könnt ihr vor allem im Sommer in Überfluss sammeln und damit schnell und kostengünstig euer Leben wiederherstellen. Salat: + 50 Leben, + 113 Ausdauer

+ 50 Leben, + 113 Ausdauer Sashimi: + 33 Leben, + 75 Ausdauer

+ 33 Leben, + 75 Ausdauer Käse (Goldqualität): + 56 Leben, + 125 Ausdauer

(Goldqualität): + 56 Leben, + 125 Ausdauer Kürbissuppe: +90 Leben, + 200 Energie, +2 Glück, + 2 Verteidigung

+90 Leben, + 200 Energie, +2 Glück, + 2 Verteidigung Wurzelplatte: + 56 Leben, + 125 Ausdauer, +3 Angriff

+ 56 Leben, + 125 Ausdauer, +3 Angriff Glücksmahlzeit: +45 Leben, + 100 Ausdauer, +3 Glück

+45 Leben, + 100 Ausdauer, +3 Glück Dreifaches Espresso: + 3 Leben, + 8 Ausdauer, +1 Geschwindigkeit

+ 3 Leben, + 8 Ausdauer, +1 Geschwindigkeit Bergarbeiter-Leckerbissen: +56 Leben, + 125 Ausdauer, +3 Minenarbeit, + 32 Magnetismus

+56 Leben, + 125 Ausdauer, +3 Minenarbeit, + 32 Magnetismus Preiselbeersoße: +101 Leben, + 225 Ausdauer, +2 Minenarbeit

