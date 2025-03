21 E-Books, die heute bei Amazon kostenlos sind

Was ist ein Halbriese? Ist er größer als normal, aber nicht so richtig riesig? Das und mehr erfahrt ihr in den kostenlosen E-Books von heute. Außerdem lernt ihr „Inglorious Bitches“ kennen und könnt nachlesen, wie man Kuchen ohne zu Backen zubereitet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anregungen und Wünsche könnt ihr mir unter buchtipps@tuto.com zusenden. Auch wenn ich nicht immer antworten kann, ich lese die E-Mails.

Anzeige

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Das Flüstern gebrochener Seelen: Gebrochener Held mit dunkeler Vergangenheit Mafia Roman (New York M Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:58 Uhr

Eine Nacht mit meinem Fast Schwager: Eine verbotene Romanze der zweiten Chance (Verbotene Liebesgesc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:50 Uhr

Irish Pub: Eine zweite Chance für den Single - Dad? (Irish Pub Old McClary 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:51 Uhr

Janina (Janina und Josh 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:02 Uhr

Josh (Janina und Josh 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:55 Uhr

Das Hotelzimmer: Sein gebrochenes Eheversprechen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:00 Uhr

IRL UND VERLIEBT Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:00 Uhr

13 Wunderschöne Arztromane im Paket März 2025 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:48 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Summer Magic (Die Thorne-Hexen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:49 Uhr

INGLORIOUS BITCHES - Drei Frauen gegen das Dritte Reich! - Alternative Geschichte über einen anderen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:00 Uhr

Echos des Halbriesen:Buch 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:04 Uhr

Echos des Halbriesen: Buch 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:01 Uhr

Der Monster-Jäger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:04 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Todestanz (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:04 Uhr

Zerbrochene Wahrheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:04 Uhr

Absender*in Anonym: Ein Drohbrief, vier Rätsel | Die Jagd nach der Bombe beginnt jetzt!| Ein packend Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:52 Uhr

Spiel auf Zeit (Ein Detective Liv DeMarco Thriller 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:52 Uhr

7 Arizona Western im Paket Januar 2025 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:05 Uhr

Diandra (Marc 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:54 Uhr

Marc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:59 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

Kuchen ohne backen - Kühlschrankkuchen ohne Zucker und Weizen: Das Rezeptbuch: Rezepte für über 40 s Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 13:03 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

My Sexy Surprise - Herzklopfen mit Folgen: Prickelnde Fake-Beziehung mit Hollywood Glamour (More tha Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:38 Uhr

Die Lady liebt den Hawke (Die sieben Flüche von London 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 10:49 Uhr

Die versehentliche Mätresse: Regency-Romanze-Novelle (Als die Mauerblümchen ungezogen waren 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:36 Uhr

Sind wir schon da? (Travis Casey's Real Life-Abenteuer 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 08:01 Uhr

Einhorn-Eintopf & die wild-widerspenstige Wilma Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:38 Uhr

ALICE : Die Zukunft beginnt jetzt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 08:07 Uhr

Chase Me: Ein Kurviges Mädchen und Drachen Liebesroman (Drachen lieben Kurven 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:31 Uhr

Riskante Gefühle: Im Kampf um die Freiheit I (Elfenjäger Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:30 Uhr

Zerrissene Gedanken: Im Kampf um die Freiheit II (Elfenjäger Saga 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:22 Uhr

Vergessene Worte: Im Kampf um die Freiheit III (Elfenjäger Saga 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 10:35 Uhr

Die Geschichte eines Irrläufers: Das nekromantische Artefakt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:57 Uhr

Oathborne: Jahr Eins (Band 1 der Oathborne-Serie) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:38 Uhr

EISKALTE GEDANKEN Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:25 Uhr

Die Jacke im Meer: Bramwells erster Fall (Harold Bramwells Fälle 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 07:54 Uhr

Kommissar Jörgensen und ein Schiff namens Aurora: Hamburg Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 10:55 Uhr

Lügenjahre: Die Geschichte einer toxischen Beziehung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 12:05 Uhr

Die Königin des Verbrechens Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:19 Uhr

Tolkachev: Die Enttarnung des größten Spions Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 07:30 Uhr

Der Schwur des letzten Weges (Hauptkommissar Burgstaller Krimi) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:17 Uhr

Fast hab‘ ich dich (Ein Grace-Ford-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 05:40 Uhr

Faule Küche – Das Kochbuch für schnelle Genießer: 95 Leichte Rezepte & schnelle Gerichte, zubereitet mit Wasserkocher, Toaster & Mikrowelle – mehr Zeit, mehr Genuss im Alltag. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:00 Uhr

Pflanzlich & Schnell Kochbuch 2025: 15-Minuten Rezepte, Clevere Tipps und ein 4-Wochen-Plan für eine Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 08:44 Uhr

Rezepte der italienischen Küche: 57 REZEPTE VON OMA MARIA Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2025 11:14 Uhr

Weißt du, wofür diese alltäglichen Dinge gedacht sind?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.