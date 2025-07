Aldi verkauft aktuell ein Android-Tablet mit viel Speicher zum kleinen Preis

Bei Aldi bekommt ihr aktuell ein Acer-Tablet für kleines Geld. Ihr solltet die Alternative von Lenovo bei Amazon aber nicht ignorieren.

Aldi verkauft Acer Iconia A11 für 169 Euro

Bevor Aldi in einigen Wochen den Onlineshop schließt, wird noch einmal einiges zu attraktiven Preisen rausgehauen. Aktuell bekommt ihr dort das Acer Iconia A11 mit 128 GB internem Speicher für nur 169 Euro. Inklusive Versandkosten landet ihr bei 174,95 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Acer Iconia A11 (128 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2025 12:37 Uhr

Für wen lohnt sich das Acer Iconia A11?

Für alle, die ein Tablet zum Konsumieren von Inhalten suchen. Beispielsweise zum Surfen, für Videos und Ähnliches.

Für alle, die sich keine großen Sorgen um den Speicherplatz machen wollen. In der Preisklasse gibt es oft nur 64 GB. Bei diesem Modell könnt ihr sogar noch eine Speicherkarte einlegen.

Es eignet sich nicht für euch, wenn ihr leistungsstarke Anwendungen ausführen wollt. Beispielsweise High-End-Spiele oder Videoschnitt.

Das Acer-Tablet trumpft mit einem 11-Zoll-Full-HD-Display auf, das sich besonders gut für Multimedia-Inhalte eignet. Im Inneren arbeitet ein Octa-Core-Prozessor, unterstützt von 4 GB Arbeitsspeicher. Besonders hervorzuheben ist der 128 GB große interne Speicher, der sich per microSD-Karte sogar um bis zu 512 GB erweitern lässt.

Für den alltäglichen Gebrauch wie Streaming, Web-Browsing und leichte Mobile-Games ist das Gerät bestens gerüstet. Mit Android 14 seid ihr einigermaßen auf dem aktuellen Stand. Der Akku sollte euch gut durch den Tag bringen.

Wenn ihr etwas Geld sparen wollt, könnt ihr euch bei Otto das 64-GB-Modell anschauen (bei Otto anschauen). Das kostet spürbar weniger. 64 GB sind aber auch sehr wenig, wenn ihr das Tablet einige Jahre nutzen wollt.

Acer Iconia A11 (64 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2025 12:55 Uhr

Alternative von Lenovo mit Stift

Das Acer-Tablet bei Aldi ist ganz in Ordnung. Aktuell verkauft Amazon aber auch das Lenovo Tab M11 in gleicher Größe, auch mit 128 GB internem Speicher und sogar inkludiertem Stift für weniger. Da solltet ihr also gut überlegen, zu welchem Tablet ihr greift. Wollt ihr einen Stift nutzen, wäre das die bessere Option – und ihr spart sogar Geld.

Lenovo Tab M11: Android-Tablet mit Stift Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.07.2025 14:26 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

