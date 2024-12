Aldi verkauft heute eine 4-in-1-Stehlampe für 24,99 Euro, die keine Hindernisse kennt

Wenn ihr euch ein echtes Multitalent von LED-Lampe kaufen wollt, dann solltet ihr am 9. Dezember 2024 bei Aldi hereinschauen. Der Discounter hat nämlich ein 4-in-1-Modell im Angebot, das durch den verbauten Akku komplett frei hingestellt und genutzt werden kann. Und trotz der Vielfalt an Funktionen ist die Lampe sehr günstig.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft praktische Stehlampe mit Akku

Besonders jetzt in der dunklen Jahreszeit sind Lampen extrem wichtig, um genug Licht in euren Wohnräumen zu erzeugen. Seid ihr auf der Suche nach einer sehr flexiblen Lösung, dann solltet ihr am 9. Dezember zu Aldi Nord gehen. Dort gibt es die LED-Akku-Stehleuchte 4-in-1 für schlappe 24,99 Euro (bei Aldi Nord anschauen). Die LED-Lampe bekommt ihr nur lokal in den Läden. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Die LED-Akku-Stehleuchte erfüllt vier Einsatzzwecke. (© Aldi-Prospekt)

Anzeige

Eine so vielseitige Lampe gibt es selten im Angebot. Sie ist einerseits durch den Akku sehr flexibel und ihr könnt sie wirklich überall hinstellen. Andererseits kann sie durch die magnetische Befestigung an die Wand gehängt werden, wo ihr keinen Stromanschluss habt. Ihr könnt sie als Stehlampe, Leselampe, Tisch- und Wandleuchte verwenden. Die Halterungen befinden sich alle im Lieferumfang.

Anzeige

Die Akkulaufzeit gibt Aldi mit bis zu 12 Stunden an – je nach eingestellter Helligkeit. Aufgeladen wird die Leuchte per USB-C-Port. Ihr könnt also zur Not auch euer Handyladegerät nutzen. Eine sehr ähnlich aussehende Alternative bei Amazon kostet spürbar mehr (bei Amazon anschauen).

Northpoint LED-Akku-Stehlampe 3-in-1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 08:27 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Ich persönlich finde die Lampe richtig cool. Mit dem Akku seid ihr unabhängig, könnt sie aber trotzdem am Kabel nutzen, wenn sie in der Nähe einer Steckdose steht. Auch die verschiedenen Einsatzzwecke sind praktisch. Oft ist es mir passiert, dass ich eine Lampe gekauft und dann nicht mehr gebraucht habe. Die kann ich ganz einfach umbauen und anderweitig verwenden. Wenn ihr auch so denkt, ist sie perfekt für euch. Mit Glück kann ich mir am Montag auch eine sichern.