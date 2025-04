Bittere Änderung: Eure Wetterstation ist bald nutzlos und ihr müsst eine neue kaufen

Die Wetterstation gehört für viele Menschen zur Haushaltseinrichtung einfach dazu. Alle nötigen Daten wie Temperatur, Datum oder Luftfeuchtigkeit gibt es auf einen Blick – jederzeit verfügbar. Doch für viele Geräte ist bald Schluss.

Wetterstationen haben ein Ablaufdatum

Wer klare Angaben über das Wetter vor Ort haben will, sollte nicht bloß auf die Wettervorhersage in den Nachrichten oder Smartphone-Apps vertrauen. Gerade auf letztere ist oft kaum Verlass. Eine Wetterstation, am besten mit Sensoren vor Ort, leistet da deutlich bessere Dienste.

Doch viele Geräte werden bald unbrauchbar, weil die Datenverbindung fehlt. Stationen mit Anbindung an den Datendienst Wetterdirekt, der per Funk aktuelle Informationen bereitstellt, sind dann ohne Funktion. Stichtag ist laut Angaben des Herstellers WetterInfoService der 31. Dezember 2028. Dann laufe der derzeitige Vertrag aus, die Daten des Wetterdienstes stehen nicht länger zur Verfügung. Da es noch über 3 Jahre hin ist, besteht für Nutzer also noch kein akuter Handlungsbedarf.

Immerhin ist damit etwas mehr Zeit herausgeholt, als von vielen zuvor erwartet. Bis vor kurzem hieß es noch, das Ende könnte schon 2026 kommen.

Wer danach weiterhin eine Wetterstation nutzen möchte, muss sich nach modernen Alternativen umsehen. Sie erhalten Wetterdaten per Internetverbindung und funktionieren entsprechend. Wer schon heute so ein aktuelles Modell nutzt, braucht sich nicht um einen Umtausch zu sorgen.

Auf einen Sensor vor Ort solltet ihr bei der Auswahl einer neuen Wetterstation allerdings trotzdem nicht verzichten. Der sorgt für deutlich genauere Ergebnisse und kann bei Kombigeräten somit genauere Daten für euren Wohnort anzeigen.

Wetterstation statt Smartphone-App? Das sind die Vorteile

Wetterstationen sind heute längst nicht mehr so wichtig wie noch vor einigen Jahren – erfreuen sich aber trotzdem einer gewissen Beliebtheit. Ihr kriegt in der Regel verlässlichere Angaben als von euer Wetter-App auf dem Smartphone. Zumindest, wenn ihr ein Gerät mit Wetterfühler nutzt.

Außerdem gibt es oft mehr Angaben als in klassischen Wetter-Apps, die als Teil eures Betriebssystems auf euren Handys zu finden sind.

